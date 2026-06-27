２７日放送のＮＨＫ「土スタ」（土曜・午後１時５０分）に、同局系ＢＳ連続ドラマ「勿忘（わすれな）草の咲く町で〜安曇野診療記〜」（日曜・午後１０時）に主演する女優の福本莉子が出演。サッカー北中米Ｗ杯の日本・チュニジア戦を現地観戦したことを明かした。

東宝シンデレラのグランプリ受賞をきっかけにデビューした福本。番組ではバンテリンドーム名古屋で始球式を行った際、見事にノーバウンド投球をみせた映像が流された。これにはＭＣの声優でタレントの木村昴が思わず「肩、強っ！」と驚きの声。福本は「球場も『おやっ？』ってなってました」と振り返った。

野球で運動神経の良さを見せた福本だが、「学生時代はサッカー部でした」と話し、サッカーの練習着姿の中学１年の写真も紹介された。すると「この間、モンテレイに行ってきました。現地行ってきました」と、Ｗ杯の日本・チュニジア戦をメキシコで観戦したと報告。スタジアムでタオルを広げたインスタグラムの写真を示し「最高でした！ちょうど日本の（Ｗ杯）最多得点の試合で、こんな時に行けて、すごくラッキーでしたね」と声を弾ませた。

また、舞台で共演した俳優の梶原善がＶＴＲで登場。福本について「中学生の男の子みたい。男の子っぽいところもあったり、おっさんっぽいところもあったり。割となんか老けてるというか」と評した。

地方公演でホテルに宿泊した際、「１人でホテルのカウンターで話をつけてるんですよ。何してるのかなと思ったら、サウナの営業しているお店を聞いてた。どこの地方に行ってもフロントに聞きに行ってた。それはちょっとびっくりした」と、“おっさん”っぽい意外な素顔を語った。