１９９６年アトランタ五輪１次リーグのブラジル戦で決勝ゴールを挙げた元日本代表ＭＦ伊東輝悦氏（５１）＝Ｊ１清水アンバサダー兼教育事業部コーチ＝が２７日、オンラインで会見し、日本代表にエールを送った。次戦のキーマンにはＦＷ上田綺世（２７）を指名。「点を奪わないと次には進めない。ゴールを奪って欲しい」と期待を寄せた。

３０年前に日本男子がブラジルを初めて撃破した立役者は、今回の戦い方について問われ「グループでうまく戦っていければ、いい勝負になる」と断言。偉業「マイアミの奇跡」の再現に「もう（勝っても）奇跡ではない。それだけ、日本のレベルは上がっている」と、日本の勝利を信じている。

この日Ｊ２磐田の新体制発表会見に臨んだ秋葉忠宏監督（５０）も当時の代表ＭＦ。ブラジル戦は日本のシュート３本に対し２８本と圧倒的な劣勢を覆した。「僕が生きている間に、マイアミ以外でブラジルに勝てるとは思っていなかった。でも今は、勝てると思える空気がある。日本中が米国にパワーを送り、歴史の１ページをみんなで開けられたらいい」とエールを送った。