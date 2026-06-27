スウェーデン戦でNHK解説

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）で決勝トーナメント進出を決めた日本は26日（日本時間27日）、拠点のナッシュビルで29日（同30日）のブラジル戦へ調整した。スウェーデンとの1次リーグ最終戦でNHK解説を務めた、元日本代表・本田圭佑の言葉に反響が広がっている。

スウェーデン戦の本田は日本を「ウチ」と表現するなど、開始から思い入れたっぷりに後押ししたが、勝利には届かなかった。

後半11分に前田大然のゴールで先制したが、6分後にエランガのスーパーゴールで同点に。その30秒後、日本のイレブンはすぐに集まって話し合った。「おお、ナイスナイス。この円陣がいいよね。点取られた後の。しっかりしっかり、そこ話せ」と本田。この解説はX上でも話題となった。

「本田圭佑さんの視点、さすがですね」

「もはや円陣の中にいるレベル ケイスケホンダ」

「そうなのよ、点取られた後に円陣で対話する、修正する、これよ」

「本田解説のここが好き」

「本田さんも円陣に加わって欲しい」

本田はブラジル戦はNHK BSで解説を務める。



（THE ANSWER編集部）