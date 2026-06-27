◆第１０８回全国高校野球北北海道大会▽２回戦 滝川西１１―１砂川・美唄尚栄＝５回コールド＝（２７日・岩見沢市営）

４度目の夏の甲子園出場を狙う滝川西が１１安打で１１点を奪い、５回コールドで初戦を突破した。

「５番・ＤＨ」で出場した高橋康生外野手（３年）は、３回２死三塁から左前適時打を放つなど、２打数２安打２打点１死球の活躍。序盤は流れをつかめなかった打線に、勢いをもたらした。

昨秋までは背番号７を付けた外野手。しかし、今春からのＤＨ制導入で流れが変わった。「外野守備、結構苦手だったんですけど、外野やらないで自分のバッティングに集中できるんで、余裕を持って打席に入れる」。背番号はＤＨに入るようになると「１３」に変わったが、春は４番を務める試合もあるなどバットで貢献している。

春は空知支部予選の代表決定戦でクラークに８回コールド負け。参考記録ながらノーヒットノーランの屈辱を味わった。その悔しさをエネルギーに「追い込まれてからバッティングを変えることを徹底したことと、コンタクト率を意識してきた。何とかしてチームに貢献できるようにというのを心がけてやってきました」と力を注いできた。守備の負担が軽減された分、バッティング練習に時間を割いてきた。

夏初戦は２本の適時打と上々の滑り出し。「やっぱりチャンスで回ってくることが多いんで、そこで１本出して、チームが少しでも勝利に近づけるようにしたい」。ひそかな目標は、公式戦で打ったことがないホームラン。「打ちます、１本は打ちます」と笑顔で語っていた。