ブラジルFWハイアンが日本戦に言及

日本代表は北中米共催ワールドカップ（W杯）のF組で2位となり、ラウンド32ではW杯最多となる5度の優勝を誇るブラジルと対戦することが決まった。

ブラジル代表の選手たちも、日本戦に向けた質問を受けているが、警戒する選手を問われたFWハイアンは、「いやぁ…」と、答えに窮した。

日本代表は世界的にも、突出した選手がいるというよりは、組織力で戦っているというイメージを持たれている。特に今大会では、キープレーヤーとなるイングランド1部ブライトン所属MF三笘薫やフランス1部モナコ所属MF南野拓実、キャプテンのイングランド1部リバプール所属MF遠藤航、ポルトガル1部スポルティング所属MF守田英正といったビッグクラブ所属選手も、26名のメンバーから漏れている。

イングランド1部ボーンマスでプレーするハイアンは2006年生まれの19歳で、同い年のFWエンドリッキより約2週間（13日）遅く生まれたブラジルの最年少選手だ。ラウンド32の対戦相手が決まった後の記者会見に臨んだハイアンは、記者から「日本で最も危険な選手は？」と問われると、「いやぁ…」と言って困り顔になり、会見の会場から笑いが起こると苦笑いして頭を抱え、何とか答えを絞り出した。

「正直に言うと…僕は彼らのなかで誰か特定の個人を尊敬しているわけではない。ただ、映像を見ただけだしね。でも、彼らがすごく優秀なチームであることは知っている。多分、すごく強いよ。僕たちは一週間しっかり仕事をして、全力を尽くして勝利を手にするだけだ」と、日本に勝つために全力を尽くすと語った。（FOOTBALL ZONE編集部）