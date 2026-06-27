食物繊維12.5gの食べるスープ！ 「あじかんごぼう RESET SOUP」

記事ポイント あじかんが「あじかんごぼう RESET SOUP」の夏前アレンジレシピ3選を発表します「ごぼうまるごとしょうゆ」と「ごろっと野菜のミネストローネ」を使ったレシピです「あじかんごぼう RESET SOUP」は全5種類で、1食220gの冷凍スープです あじかんが「あじかんごぼう RESET SOUP」の夏前アレンジレシピ3選を発表します「ごぼうまるごとしょうゆ」と「ごろっと野菜のミネストローネ」を使ったレシピです「あじかんごぼう RESET SOUP」は全5種類で、1食220gの冷凍スープです

あじかんが、冷凍スープ「あじかんごぼう RESET SOUP」を使った夏前のおすすめアレンジレシピ3選を発表します。

料理家監修のレシピは、満足感を保ちながらカロリーを抑えることを意識し、たんぱく質を補い、糖質を控えめにしたアレンジです。

夏本番を前に食習慣を見直したい方に向けた、具沢山の食べるスープです。

あじかん「あじかんごぼう RESET SOUP」

商品名：あじかんごぼう RESET SOUP種類：全5種類内容量：220g／袋保存方法：冷凍保存(-18℃以下)調理方法：電子レンジ(600Wで約4分〜4分30秒)または湯煎(約5〜7分)

「あじかんごぼう RESET SOUP」は、1食あたり食物繊維12.5gを含む冷凍スープです。

国産契約農家が栽培したごぼうを主原料に、あじかんの「国産焙煎ごぼう茶 ごぼうのおかげ」で培った15年以上のごぼう加工技術を活かして開発されています。

ごぼうの食感による咀嚼の満足感があり、1食を置き換えても食べ応えを感じやすいスープです。

冷房による冷えが気になる時期にも、温かいスープで体をいたわりながら食習慣をリセットできます。

肉吸い風ごぼうスープ

使用スープ：ごぼうまるごとしょうゆ材料：ごぼうまるごとしょうゆ 1袋／絹豆腐 1/3丁／青ねぎ・一味唐辛子 各適量所要時間：約5分

肉吸い風ごぼうスープは、電子レンジで温めたスープに切った豆腐を入れるだけで作れます。

コンロの火を使わずに仕上げられるため、蒸し暑さを感じ始める時期でもキッチンに立つ時間を短くできます。

豆腐を加えることでご飯や麺がなくても食べ応えが出て、暑さで食欲が落ちがちな日でものどごし良くいただけます。

器に盛ったあと、青ねぎや一味唐辛子を添えて仕上げるアレンジです。

ごぼうスープの卵とじ

使用スープ：ごぼうまるごとしょうゆ材料：ごぼうまるごとしょうゆ 1袋／卵 2個／長葱 適量所要時間：約7〜8分

ごぼうスープの卵とじは、温めたスープを小鍋に移し、煮立ったら溶いた卵を回し入れて作ります。

蓋をして弱火で軽く煮込み、半熟状になったら火を止めて長葱を散らします。

卵は一年を通して手に入りやすく、家計にもやさしい身近なたんぱく源です。

とろりとした半熟の口当たりで、食欲が落ちる朝や軽く済ませたい夕食でも食べやすく仕上がります。

シャクシュカ風 卵とスパイスのスープ

使用スープ：ごろっと野菜のミネストローネ材料：ごろっと野菜のミネストローネ 1袋／卵 2個／クミン・ナツメグなどお好みのスパイス 適量／フランスパン・オリーブオイル 各適量所要時間：約7〜8分

シャクシュカ風は、トマトソースに卵を落として煮込む中東・北アフリカ発祥の家庭料理をもとにしたアレンジです。

スキレットにスープと卵を入れて弱火にかけ、好みのスパイスをかけたら、半熟になるまで火を通します。

クミンやナツメグなどの香りが加わり、暑さで落ちがちな食欲を後押ししてくれます。

フランスパンを添える程度にすると、糖質を控えめに楽しめる一品です。

全5種類のラインナップ

濃厚クリーミーチャウダー：259kcalごろっと野菜のミネストローネ：200kcalごぼうまるごと旨辛みそ：142kcalごぼうまるごとしょうゆ：126kcalもち麦豆乳生姜：119kcal

濃厚クリーミーチャウダーは、ごぼうの風味とクリーミーな味わいを組み合わせたスープです。

ごろっと野菜のミネストローネは、トマトベースに野菜を多く使用し、食べ応えがあります。

ごぼうまるごと旨辛みそは、焙煎ごぼう茶仕立ての味噌に辛みを加えた和風スープです。

ごぼうまるごとしょうゆは、焙煎ごぼう茶仕立ての醤油ベースで味わう和風スープになっています。

もち麦豆乳生姜は、もち麦と豆乳をベースに生姜を効かせたスープです。

「あじかんごぼう RESET SOUP」は、ごぼうの食感と温かいスープで、夏前の食生活づくりに取り入れられます。

豆腐や卵、スパイスを合わせることで、食べ応えや半熟の口当たり、香りのあるアレンジを味わえます。

あじかん「あじかんごぼう RESET SOUP」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「あじかんごぼう RESET SOUP」はどのような商品ですか？

A. 「あじかんごぼう RESET SOUP」は、1食220gあたり食物繊維12.5gを含む冷凍スープです。

国産契約農家が栽培したごぼうを主原料にしています。

Q. 発表されたアレンジレシピは何種類ですか？

A. 発表されたアレンジレシピは3種類です。

肉吸い風ごぼうスープ、ごぼうスープの卵とじ、シャクシュカ風の卵とスパイスのスープです。

Q. 調理方法は何ですか？

A. 「あじかんごぼう RESET SOUP」は、電子レンジなら600Wで約4分〜4分30秒、湯煎なら約5〜7分で調理できます。

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