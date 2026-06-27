「泣くて」「ガチで嬉しい」ファンの胸を熱くした、日本代表を支える“メンター”の一撃が話題！「見たかった」「チームの雰囲気がさらに良くなる」【W杯】
日本代表を支える男の一撃が、ファンを沸かせている。
サッカーダイジェスト公式Xの『中の人』アカウントが６月27日、北中米ワールドカップを戦う日本代表のトレーニング動画を公開した。
動画では、メンター役としてチームに帯同する南野拓実が右足を一閃。強烈なシュートをゴール左上へ突き刺すと、その鮮やかな一撃に見守っていた名波浩コーチも思わず「タキ！ 復帰後初ゴールね！」と声を上げた。
31歳のアタッカーは、これまで日本代表の攻撃を牽引してきた存在。しかし、W杯開幕前の怪前の影響で、本大会の登録メンバーから外れた。それでもチームを離れることはなく、森保ジャパンにメンターという立場で帯同。豊富な経験を活かして、チームを後押ししている。
そんな南野の豪快な一撃に、SNS上ではファンも反応。「泣くて」「えぐい」「ガチで嬉しい、タキ！」「これはチームの雰囲気がさらに良くなるな！」「南野のゴール見たかったよ」「アジアカップ頼んだよ！」といった声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「タキ！」名波コーチも一言…南野拓実の“復帰後初ゴール”！
サッカーダイジェスト公式Xの『中の人』アカウントが６月27日、北中米ワールドカップを戦う日本代表のトレーニング動画を公開した。
動画では、メンター役としてチームに帯同する南野拓実が右足を一閃。強烈なシュートをゴール左上へ突き刺すと、その鮮やかな一撃に見守っていた名波浩コーチも思わず「タキ！ 復帰後初ゴールね！」と声を上げた。
31歳のアタッカーは、これまで日本代表の攻撃を牽引してきた存在。しかし、W杯開幕前の怪前の影響で、本大会の登録メンバーから外れた。それでもチームを離れることはなく、森保ジャパンにメンターという立場で帯同。豊富な経験を活かして、チームを後押ししている。
そんな南野の豪快な一撃に、SNS上ではファンも反応。「泣くて」「えぐい」「ガチで嬉しい、タキ！」「これはチームの雰囲気がさらに良くなるな！」「南野のゴール見たかったよ」「アジアカップ頼んだよ！」といった声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「タキ！」名波コーチも一言…南野拓実の“復帰後初ゴール”！