日本代表にメンターとして帯同する南野。写真：金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影)

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　日本代表を支える男の一撃が、ファンを沸かせている。

　サッカーダイジェスト公式Xの『中の人』アカウントが６月27日、北中米ワールドカップを戦う日本代表のトレーニング動画を公開した。

　動画では、メンター役としてチームに帯同する南野拓実が右足を一閃。強烈なシュートをゴール左上へ突き刺すと、その鮮やかな一撃に見守っていた名波浩コーチも思わず「タキ！ 復帰後初ゴールね！」と声を上げた。
 
　31歳のアタッカーは、これまで日本代表の攻撃を牽引してきた存在。しかし、W杯開幕前の怪前の影響で、本大会の登録メンバーから外れた。それでもチームを離れることはなく、森保ジャパンにメンターという立場で帯同。豊富な経験を活かして、チームを後押ししている。

　そんな南野の豪快な一撃に、SNS上ではファンも反応。「泣くて」「えぐい」「ガチで嬉しい、タキ！」「これはチームの雰囲気がさらに良くなるな！」「南野のゴール見たかったよ」「アジアカップ頼んだよ！」といった声が上がった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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