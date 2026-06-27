300円でこのかわいさ！ 2026年6月発売、高級感あふれるメタル仕様の「モンチッチ マーカーアクセサリー」全6種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、アイピーフォーの「モンチッチ マーカーアクセサリー」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
アイピーフォーから2026年6月に発売される「モンチッチ マーカーアクセサリー」（税込300円）。全6種のラインアップとなっています。
モンチッチ マーカーアクセサリー
▼メーカー
アイピーフォー
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全6種
・クマ
・タヌタヌ
・モンチッチくん
・モンチッチちゃん
・チムたん
・チャム※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「モンチッチ マーカーアクセサリー」が見逃せない！
アイピーフォーから2026年6月に発売される「モンチッチ マーカーアクセサリー」（税込300円）。全6種のラインアップとなっています。
高級感あふれるメタル仕様！可愛いめじるしマーカーモンチッチの可愛いめじるしマーカーアクセサリーがガチャガチャに登場しました。 今回のアイテムは、高級感のあるメタル仕様に仕上げられているのが大きな魅力です。 お気に入りの持ち物に可愛く目印を付けられるだけでなく、上質な質感をあわせて楽しむことができます。
詳細情報▼商品名
モンチッチ マーカーアクセサリー
▼メーカー
アイピーフォー
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全6種
・クマ
・タヌタヌ
・モンチッチくん
・モンチッチちゃん
・チムたん
・チャム※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)