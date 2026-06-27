2026年6月28日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月28日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
テンションダウンで身動きが取れないかも。周囲に応援を頼もう。
人を頼りにするのはNG。独力で踏ん張ることを心掛けて。
被害妄想に悩まされそう……。冷静になってゼロから再出発しよう。
争い事は避けて。広い心を持てば運気は安定するはず。
恨みがましい気分になりがち。他人のことはスルーでOK。
マイペースになると◎。人の反応など気にしないこと。
慎重過ぎると後悔するハメに……。強気な態度も時には必要。
複数人と一緒に過ごそう。ただし自己主張は控えて。
興味のあることに集中して。情報収集には最適の1日に。
人目を気にしちゃダメ。自信あふれる行動がツキを呼ぶはず。
高価なものが幸運のカギ。迷ったら「高い」を判断基準に。
自分を最優先してもいい日。協調性は二の次でもOK。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
テンションダウンで身動きが取れないかも。周囲に応援を頼もう。
11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
人を頼りにするのはNG。独力で踏ん張ることを心掛けて。
10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
被害妄想に悩まされそう……。冷静になってゼロから再出発しよう。
9位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
争い事は避けて。広い心を持てば運気は安定するはず。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
恨みがましい気分になりがち。他人のことはスルーでOK。
7位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
マイペースになると◎。人の反応など気にしないこと。
6位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
慎重過ぎると後悔するハメに……。強気な態度も時には必要。
5位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
複数人と一緒に過ごそう。ただし自己主張は控えて。
4位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
興味のあることに集中して。情報収集には最適の1日に。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
人目を気にしちゃダメ。自信あふれる行動がツキを呼ぶはず。
2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
高価なものが幸運のカギ。迷ったら「高い」を判断基準に。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
自分を最優先してもいい日。協調性は二の次でもOK。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)