ロッテの小島和哉投手が28日のソフトバンク戦（ZOZOマリン）に先発することが27日、発表された。ソフトバンクは松本晴投手が先発する。

小島はここまで8試合に登板して2勝4敗、防御率2・57。開幕直後は調子が上がらず、2軍再調整を余儀なくされたが、1軍再昇格後は6試合中5試合でクオリティースタート（6回以上、自責点3以下）をマークするなど安定。台風接近による悪天候のため、2試合連続で中止となったが、小島は予定通り先発する。

4月5日の対戦は4回1/3を投げ、6安打4失点だったが、「前回も悪いとは自分の中で思っていない」と振り返り、「いい打者はたくさんいるので集中してやっていくことはもちろんですけど、良くても3割しか打てないですし、あまり考えすぎてもと言う感じなので。最近は自分のピッチングをすることだけ考えて臨んでいるので、そこは変えないで真っ向勝負していきたい」と自身の投球をすることに集中する。

チームは2連敗で勝率5割に逆戻り。左腕は「雨も降りましたし。また、明日（28日）から新たに連勝のスタートが切れるように頑張りたい」と意気込んだ。