◇MLB ホワイトソックス 22ー1 ロイヤルズ (日本時間27日、レート・フィールド)

ア・リーグ中地区・首位のホワイトソックスが23安打22得点と打線爆発。主砲の村上宗隆選手を欠くなか5本の本塁打が飛び出すなどロイヤルズを圧倒しました。

打線は3回に打者14人の攻撃で一挙10得点。3ラン2本や満塁のチャンスでタイムリーなど打線がつながります。さらに4回にもアンドルー・ベニンテンディ選手のソロ、5回にはカイル・ティール選手の2ランと、3点追加すると、6回にはトリスタン・ピーターズ選手が満塁弾を放ち17点目を奪います。

さらに7回には3連打で1点を追加した後に、この試合3度目の満塁のチャンスを得ます。そこからタイムリーで2点を追加後、四球を選び4度目の満塁のチャンスに。その後も内野ゴロの間に1点を取り、後続もタイムリーで仕上げ。打ちに打ちまくり23安打22得点と打線爆発となりました。

ホーム球場での試合のためリードしたこの状況では攻撃は8回まで。それにもかかわらずまれに見る大量得点でロイヤルズに大勝しました。待たれるのは主砲・村上選手の復帰。彼が打線に復帰した暁には、さらなる躍進に期待が高まります。