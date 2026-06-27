「今日好き」けんみあカップル、ディズニーでの密着動画公開「美男美女」「仲の良さがすごく伝わってくる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/27】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが6月26日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートでの恋人の中村健太朗との動画を公開した。
【写真】「今日好き」交際23ヶ月美男美女カップル「可愛すぎる」ディズニーで密着
藤田は「ディズニーたのしかった」とコメントし、中村とのジャスティン・ビーバーの楽曲「One Time」（2009年）のダンス動画を公開。ミニーマウスのカチューシャをつけた自身と黒いシャツ姿の中村が仲睦まじく息ぴったりに踊る様子が映されている。
この投稿に、ファンからは「美男美女カップル」「仲の良さがすごく伝わってくる」「可愛すぎる」「幸せのお裾分けありがとう」「ミニーちゃんめっちゃ似合ってる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村とカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」交際23ヶ月美男美女カップル「可愛すぎる」ディズニーで密着
◆藤田みあ＆中村健太朗、ディズニーでのダンス動画公開
藤田は「ディズニーたのしかった」とコメントし、中村とのジャスティン・ビーバーの楽曲「One Time」（2009年）のダンス動画を公開。ミニーマウスのカチューシャをつけた自身と黒いシャツ姿の中村が仲睦まじく息ぴったりに踊る様子が映されている。
◆藤田みあの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美男美女カップル」「仲の良さがすごく伝わってくる」「可愛すぎる」「幸せのお裾分けありがとう」「ミニーちゃんめっちゃ似合ってる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。藤田は「夏休み編2024」にて中村とカップル成立した。（modelpress編集部）
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