漫才コンビ「メッセンジャー」あいはら雅一が２７日、カンテレの情報バラエティー番組「モモコのＯＨ！ソレ！み〜よ！」（土曜・後１時５９分）の人気コーナー「街ぶらの達人！八光を地元案内」にＶＴＲ出演。落語家・月亭八光とともに、大阪・なんばグランド花月周辺を散策した。

あいはらは、同局のバラエティー「マルコポロリ！」（日曜・後１時５９分）で２０年にわたって共演している東野幸治との仲に言及。「ひと月ないし、ふた月に１回くらいはお食事させていただいて」と明かし、東野が真面目に“老後”の仕事をデザインしていると暴露した。

２人で食事をすると「どうやって老後を過ごすのか」がテーマになりがちだという。東野は５８歳、あいはらは５６歳。来年で還暦を迎える東野について、あいはらは「来年６０。めっちゃ緻密（ちみつ）に考えてんねん。地方に足を掛けながら、大阪だけじゃなく東北とか。ちょっと真面目路線になりつつ」と、完全に岩手県を拠点に移したお笑いコンビ「天津」木村卓寛ほどではないが、地方にも重心を置きながら、“ちょっと真面目なベテラン芸人”として、東京や大阪でも活躍することをイメージしているとぶっちゃけた。