２３日、パナソニックのブース。（北京＝新華社記者／馬悦）

【新華社北京6月27日】第4回中国国際サプライチェーン（供給網）促進博覧会が22〜26日、北京市で開かれた。会場では、高齢者の暮らしを支える住環境や人工知能（AI）を活用した診療、ゲノム（遺伝子情報）解析、ブレーン・コンピューター・インターフェース（BCI）など、医療・健康・介護分野の新技術やサービスが幅広く紹介され、高齢化社会への対応に向けた中国の取り組みが注目を集めた。

健康生活関連の展示エリでは、3年連続出展となったパナソニックが、リビング、キッチン、寝室、バス・トイレの四つの居住空間を再現。来場者が生活動線に沿って高齢者向けの住環境ソリューションを体験できる構成となった。

２３日、パナソニックのブースに展示された高齢者向けのバス・トイレ。（北京＝新華社記者／馬悦）

担当者によると、パナソニックは日本の高齢化社会で20年以上にわたり蓄積してきた経験を生かし、「空気、水、光」の3要素を軸とした健康志向の住環境づくりを展開している。健康を支えるコミュニティーづくりや住宅リフォームを一括で担うサービスも進めており、博覧会を通じ、中国のサプライチェーンとの連携強化を図った。

今回初めて設けられたAI特設エリアでは、医療機器大手のメドトロニックが医療分野の企業として唯一出展し、臨床診療におけるAI活用事例を紹介した。担当者によると、同社は単一疾患の治療から「予防・診断・治療・リハビリ・管理」を含む全周期型の健康管理モデルへの転換を進めており、AIを活用した医療の高度化を図っている。

同博覧会では、技術の産業への応用を進めるとともに、医療・健康・介護の未来に広がるさまざまな可能性を描きだした。（記者/馬悦）

２３日、来場者に衣類ケア機能付き洗濯乾燥機を紹介するパナソニックのスタッフ。（北京＝新華社記者／馬悦）

２３日、医療機器大手メドトロニックのブース。（北京＝新華社記者／馬悦）

２３日、展示品を説明するメドトロニックのスタッフ。（北京＝新華社記者／馬悦）