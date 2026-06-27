横浜、ソフトバンク、ヤクルトで活躍した内川聖一氏（43）が27日放送のTBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）にゲスト出演。右打者のシーズン最高打率をマークした背景にあった先輩からの金言を明かした。

番組では、史上2人目となるセ・パ両リーグでの首位打者、WBC3大会連続出場、通算2000安打達成など、内川氏の華々しい経歴を紹介。ナイツの塙からは、2008年に打率.378を記録し、右打者のシーズン史上最高打率をマークしたことについて「すごい記録」と声をかけられた。

内川氏は「引退して自分の成績を見ると、すごいことやっていたな、と」とサラリと回顧。塙から「とにかくヒット、打率を上げたい、ということでやってきた？」と問われると、横浜時代の先輩である鈴木尚典氏から受けた助言を明かした。

内川氏は、ちょうどバッティングが怖くなっていた時期に、鈴木氏から「打率っていうのは上がったり下がったりするものだから、気にすると怖くなるだろ？」と聞かれたという。その上で「ただひたすらヒットを打て。ヒットの本数は減らない。増えていくものだけを考えて、打ち続ければ打率は勝手に上がっていく。毎日4打数4安打、毎日オレがヒーローインタビューだと思って試合に臨め」と言葉をかけられたと振り返った。

この言葉に、ナイツの2人からも「すげえな」と驚きの声。内川氏は「このアドバイスが、僕の成績を作ってくれた」と感謝を口にしていた。