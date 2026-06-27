韓国のガールズグループ・ＦＩＦＴＹ ＦＩＦＴＹの元メンバー・セナ、シオ、アランで結成された新グループ・ａｂｌｕｍｅ（アブルーム）側がグループに浮上した「活動休止説」について言及。２７日に現地メディアのスポーツ京郷が報じた。

記事によるとａｂｌｕｍｅ側はこの日、同メディアに「現段階で活動計画はないが、方針などがまとまり次第、今後の活動についてお伝えできると思う」と明かしたという。

ａｂｌｕｍｅは昨年５月、グループの公式ＳＮＳ開設を発表したほか、ファーストシングル「Ｅｃｈｏ（エコー）」のリリースやミュージックビデオの公開、数々のメーキングコンテンツを次々と公開した。その後、予告されていたミニアルバムのリリースや特別公演は実施されず、ＳＮＳアカウントは昨年１０月にアランの誕生日祝いの投稿を最後に更新がストップ。「活動休止説」が浮上していた。

３人は、かつての所属事務所・ＡＴＴＲＡＫＴと１３０億ウォン（約１３億円）相当の訴訟戦を現在も続けており、これが足かせになっているのではとも伝えられている。

４人組女性グループだったＦＩＦＴＹ ＦＩＦＴＹは２０２３年「Ｃｕｐｉｄ」で、米ビルボードチャートに旋風を巻き起こしたが、デビューから１年もたたないうちにメンバー全員が所属事務所へ専属契約解除を要請。その後、キナのみが告訴を取り下げ、新メンバーとグループ活動を継続。