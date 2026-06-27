TBSの出水麻衣アナウンサー（42）が27日放送のTBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に生出演。早めの夏休みを取得し、FIFAワールドカップ北中米大会を現地観戦したことを明かした。

出水アナは1週間の休暇中に、日本対オランダ戦、日本対チュニジア戦を生観戦したと報告。プライベートでの渡航だったといい、「お金、チケット代はけっこうかかった」と率直に語った。「もうその分、私は身を粉にして働きます。しばらくは節約」と宣言した。

ナイツの土屋から「メキシコの物価はどうなんですか？」と問われると、出水アナは「外食すると日本と同じくらい」と説明。さらに「スタジアムで500ミリリットルのペットボトルのコカ・コーラだと1500円くらい」と明かすと、ナイツの2人からは「高っ」と驚きの声が上がった。

一方で、出水アナは「メキシコのコーラが非常においしい」と絶賛。「メキシコだけ、甘味料にサトウキビを使っている。自然の甘味料なので、甘さがまろやか。炭酸が少し弱いが、向こうのカラッとした暑さにピッタリ」と魅力を力説した。

これにはナイツの2人も「知らなかった、飲んでみたい」と興味を示していた。