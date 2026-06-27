社会主義の偉人がまさかの扱い…売店前で買い物袋を持たされるレーニン像 イギリス王立空軍博物館の“皮肉すぎる展示”に58万回近い反響
ロシア革命を指導し、世界初の社会主義国家であるソビエト連邦を建国した革命家・ウラジーミル・レーニン。
【写真】資本主義の広告塔に！？ 売店前で買い物袋を持たされるレーニン像
SNS上では今、そんなレーニンの哀れな末路が大きな注目を集めている。
「自分が見た尊厳破壊は、イギリスの王立空軍博物館の売店で資本主義の走狗になってるレーニンかな……」
とその模様を紹介したのは、軍事・Webライターのdragonerさん（@dragoner_JP）。
売店前で買い物袋を持たされているレーニンの銅像。敵対していたイギリスゆえだろうか、社会主義の偉人としては、あまりに哀しい扱われ方だ。
dragonerさんにお話を聞いた。
――王立空軍博物館を訪れた経緯は？
dragoner：2014年、イギリスの軍事博物館を回る旅をした際に撮影した写真で、ロンドンとコスフォードに王立空軍博物館がありますが、コスフォードにレーニン像があります。今も置いてあるようです。
――ご覧になった感想は？
dragoner：博物館はいくつか建物があって、この像は冷戦時代の兵器を展示する冷戦館の売店にあります。いかにもイギリス人らしい皮肉だなぁと。
◇ ◇
SNSユーザーからは
「資本主義どころか封建的王制の歯車になってますやん…」
「類例として、ロンドンのハイゲート墓地のマルクスがあります。ここにはマルクスの墓があるのですが、どうやらこの墓地で一番の人気スポットらしく、入場料の料金表を持たされています。お墓も、観光客向けの墓（2枚目）と、もともとの墓の2種類があります。同志を商品化する資本主義恐るべし」
「うっわぁ……（ドギツい英国ジョークに耐えられず顔を覆う）」
など、数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿は、58万回近いインプレッションを記録している。
死者に鞭打つ…というスタイルは日本ではあまり好まれないが、これもお国柄というものなのだろう。
（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）