ロシア革命を指導し、世界初の社会主義国家であるソビエト連邦を建国した革命家・ウラジーミル・レーニン。



【写真】資本主義の広告塔に！？ 売店前で買い物袋を持たされるレーニン像

SNS上では今、そんなレーニンの哀れな末路が大きな注目を集めている。



「自分が見た尊厳破壊は、イギリスの王立空軍博物館の売店で資本主義の走狗になってるレーニンかな……」



とその模様を紹介したのは、軍事・Webライターのdragonerさん（@dragoner_JP）。



売店前で買い物袋を持たされているレーニンの銅像。敵対していたイギリスゆえだろうか、社会主義の偉人としては、あまりに哀しい扱われ方だ。



dragonerさんにお話を聞いた。



――王立空軍博物館を訪れた経緯は？



dragoner：2014年、イギリスの軍事博物館を回る旅をした際に撮影した写真で、ロンドンとコスフォードに王立空軍博物館がありますが、コスフォードにレーニン像があります。今も置いてあるようです。



――ご覧になった感想は？



dragoner：博物館はいくつか建物があって、この像は冷戦時代の兵器を展示する冷戦館の売店にあります。いかにもイギリス人らしい皮肉だなぁと。



◇ ◇



SNSユーザーからは



「資本主義どころか封建的王制の歯車になってますやん…」

「類例として、ロンドンのハイゲート墓地のマルクスがあります。ここにはマルクスの墓があるのですが、どうやらこの墓地で一番の人気スポットらしく、入場料の料金表を持たされています。お墓も、観光客向けの墓（2枚目）と、もともとの墓の2種類があります。同志を商品化する資本主義恐るべし」

「うっわぁ……（ドギツい英国ジョークに耐えられず顔を覆う）」



など、数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿は、58万回近いインプレッションを記録している。



死者に鞭打つ…というスタイルは日本ではあまり好まれないが、これもお国柄というものなのだろう。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）