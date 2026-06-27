サッカーワールドカップで30日に日本代表と対戦するブラジル代表が練習を公開しました。JNNの取材班が現地でブラジルの選手を直撃しました。

記者

「ブラジルの選手がウォーミングアップをしています」

この日、日本戦に向け練習を公開したブラジル代表は、グループステージで3試合連続ゴールを決めているヴィニシウス・ジュニオール選手やネイマール選手が汗を流しました。

昨年10月の親善試合ではブラジルに勝利した日本代表。現地で取材するメディアからは高く評価する声も…

現地で取材する記者

「今の日本代表は史上最高だと思う。ここ数年の進化は目覚ましいですね」

「間違いなく強い組織力を持つチームだと思います」

一方、若手フォワード、ラヤン選手に「警戒すべき日本の選手」を聞いてみると…

ブラジル代表 ラヤン選手（19）

「まいったな…、正直誰が一番危険な選手か分からない。映像を見ないとね。でも非常に質の高いチームということは分かってるよ」

情報収集はこれからと語りました。注目の決戦は30日に行われます。