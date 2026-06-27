元AKB48で、タレント倉持明日香（36）が27日、SNSを更新し、結婚を発表した。所属事務所によると、相手は一般人だという。更新に先立ち、自身がリングアナを務めたプロレス会場でもサプライズ発表していた。

倉持はこの日、大阪府交野市で行われた「第7回交野天の川プロレス」に、スペシャルリングアナとして出演。そのリング上で、おめでたを報告。その模様を収めた動画をこの日夕、Xに投稿した。

リング上でマイクを握った倉持は「私、倉持明日香は、結婚しました！」。場内から歓声を浴び、その後、周囲から「なんで？ ここで？」などとツッコまれる中、満面笑みで「1年に1度しか、ここのリングないんですけど。ここで発表するしかないでしょう。プロレスファンとしては！」。会場をわかせた。

「交野天の川プロレス」は大阪府内でも有数の地域プロレスで、今年で7回目の開催。倉持は24年から関わっており、このリング上を発表の場に選んだようだ。

倉持はさらに「婚姻届の証人を私の神様である小橋建太さんにお願いして、快く、お受けしてくださりました」とも明らかにした。

また、お相手についても触れ「プロレスも芸能もまったくやってない（笑い）。まだ、プロレスファンにはなってないので、いろんな団体を見に行ってもらおうと…」などと話していた。

倉持の父親はプロ野球ロッテ元投手の倉持明氏。07年に「AKB48 第一回研究生（4期生）オーディション」で合格。グループで活動し、15年8月に卒業。テレビドラマやバラエティーなどで幅広く活躍し、24年から「交野天の川プロレス」でリングアナを務めている。