櫻坂46的野美青、両A面シングルで担う役割 国立公演経て芽生えた“良い意味での危機感”とは【「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」インタビュー】
【モデルプレス＝2026/06/27】櫻坂46が、15thシングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」を6月10日にリリース。モデルプレスは、両楽曲に参加する三期生の的野美青（まとの・みお／19）にインタビューを実施し、新曲のパフォーマンスで意識していることや、国立競技場公演を経て見据えるグループの未来を語ってもらった。
【写真】櫻坂46、両A面センター抜擢のメンバー
― 今作は坂道グループとして初となる両A面シングルとなります。的野さんは「Lonesome rabbit」「What’s “KAZOKU”?」の両方に参加されていますが、それぞれ楽曲の印象を教えてください。
的野：「Lonesome rabbit」というタイトルを最初に聞いた時は、可愛らしいウサギに関する曲かなと思っていたのですが、実際に聴いてみると180度違っていました。強めな歌詞が多くて、櫻坂46らしいなと思いました。「What’s “KAZOKU”?」は、私自身が元々アニメ『夜桜さんちの大作戦』が好きだったので、主題歌のお話を聞いた時はすごく驚きました。“さくら”繋がりということもあって、ご縁を感じて嬉しかったですし、家族の絆というテーマにすごくぴったりだなと思いました。
― フォーメーションも異なりますが、パフォーマンス面で意識していることはございますか？
的野：「What’s “KAZOKU”?」はフロントを務めさせていただくのですが、出だしなどの見せ場が多くなると思うので、そこでしっかりと明るい雰囲気を出せたらなと思っています。「Lonesome rabbit」はシンメトリーがいないポジションで、1人だけ振付が違う部分もあるので、パフォーマンスを締める役割が果たせたらいいなと思っています。
― 「What’s “KAZOKU”?」は二期生・三期生の参加楽曲ということで、二期生と一緒に活動して改めて感じたことや、学んだことはございますか？
的野：今まで先輩方と一緒に楽曲に参加させていただく時は、カッコいい系の曲が多かったんです。わちゃわちゃ系の曲を一緒にやったことはあまりなかったので、すごく新鮮で楽しかったです。今回初めて見るような先輩の姿もあったので、充実した時間でした！
― 両A面のセンターは二期生の森田ひかるさんが務めますが、的野さんの目にはどのように映っていますか？
的野：森田さんは曲調が全く違う2曲で、別人のような2つの顔を見せてくださるんです。色々な顔を持っていらっしゃるので、楽曲にうまく溶け込めるというか、自分色に染めていらっしゃるなと思います。「What’s “KAZOKU”?」も、最初に歌をいただいた時は「森田さんのソロパートはどうなるんだろう？」と思っていたのですが、実際に聴いたらものすごくぴったりで、さすがだなと思いました。
― 今作をもって、二期生の増本綺良さんがご卒業されます。卒業のお話を聞いた時は、どのような心境でしたか？
的野：すごく驚きました。私は増本さんたちが入られた時から、ファンとしてずっと応援していたので、すごく早いなとも感じました。増本さんは櫻坂46に新しい風を吹かせてくださったというか、新しい色を入れてくださった方。寂しいですが、不思議と悲しくはないんです。ご本人が晴れ晴れとされているので、最後は笑顔で見送ることができたらいいなと思っています。
― 2026年上半期の大きなトピックとして、MUFGスタジアム（国立競技場）での「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」が挙げられると思います。同公演を終えての感想をお伺いしたいです。
的野：良い意味でみんながいつも通りだったのが良かったなと思いました。演出家さんにも、2日目の本番前に「昨日はみんな良い意味でいつも通りだったね」と言っていただけて。以前、東京ドームや京セラドームでライブをさせていただいた時は、「この先どうしよう」「何を目標にしよう」という気持ちはもちろんありつつも、とりあえずドーム公演を成功させるという気持ちだけで手一杯でした。ですが、今回の国立競技場では、そこに立つことはもちろん、さらにその次をみんなが考えながら、次の目標を持ちながらステージに立っていたなと思います。
― どんな目標が頭に浮かびましたか？
的野：すでに発表されたのですが、アジアツアーをやってみたいなと思っていました。実は私たちも、発表される前日くらいにお聞きしたので、ファンの方とほぼ同時くらいのタイミングで知ってすごく驚きました。さらに上を目指せる環境にあることはすごくありがたいことですし、挑戦し続けさせてくださることはすごく嬉しいなと思います。
― 本番やリハーサルでの印象的なエピソードを教えてください。
的野：ゲネプロの日が雨で、私たちは全員カッパを着てリハーサルをしていたんです。でも、山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）さんと松田里奈さんは、カッパを脱ぎ捨てていらっしゃって（笑）。びしょ濡れになりながらリハーサルをしてらっしゃったのが、さすがだなと思いました。
― 国立競技場公演を終えて、グループ活動への思いや向き合い方に変化はございますか？
的野：もっと実力をつけたいなと思いましたし、国立競技場に立たせていただく前よりも、今の方が良い意味で危機感があります。視野が広がって、色々なアーティストさんや他のアイドルさんのことも見るようになったので、以前は自分の立ち位置が曖昧だったのが、だんだん分かるようになってきました。向上心が芽生え始めたというか、もっと技術も高めていきたいなと思っています。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者へ向けて、的野さんがこれまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
的野：趣味を持つことです。小さな悲しみであれば、意識を分散させるのが一番早いかなと思うので、趣味を増やす。1つのことに執着している時期というのは、そこで上手くいかないときつくなってしまうと思うんです。自分が自信を持って「これなら捧げられる！」と思えるものを作ると、悲しみも全部小さくなっていくのかなと思うので、逃げ道を作ることが大切かなと思います。
― ちなみに的野さんの趣味は？
的野：色々あります（笑）！ゲームもそうですし、楽器も何種類かやっていましたし、絵を描いたり、本を読んだり、趣味がすごく多いんです。日常のちょっとしたことですけれど、そういう趣味が多いので、1つのことが上手くいかなくて絶望する、ということはなくなりました。
― 最後に、夢を追いかけている読者へ「夢を叶える秘訣」を教えてください。24年6月のインタビューでは「心から自分を楽しむこと」、25年7月のインタビューでは「『好き』や『憧れ』という気持ちを信じて、持ち続けること」と話していました。
的野：行動の速さかなと思います。私は「こうなりたい」というものが確定したら、すぐに始めます。周りと比べても「本当に自分はすぐにやるな」と思います（笑）。それが夢を叶える秘訣なのかは分かりませんが、すぐに行動したことで「やってよかったな」と思えることや、叶えられたことも多かったので、行動力かなと思います。
― 最近「行動して良かった」と思うことは？
的野：髪を切ったことです。髪を切ることが夢だったというよりは、髪を切ることで理想の自分になりたかったんです。私はカッコいい人になりたかったので、手っ取り早く内面を追いつかせる方法は髪を切ることかなと思い、思い立った次の日に切りました！
― 最後に、今後グループとして、あるいは個人として挑戦したいことを教えてください。
的野：やっぱりライブが一番好きなので、自分たちでも考えてライブを作ってみたいという目標があります。三期生は音楽のセンスがある人が多いですし、衣装を考えるのが得意そうな人もいれば、文章を書くのが上手そうな人もいるので、みんなの個性が合わさったら、ものすごく良いものが作れるんじゃないかなと思っています。いつか絶対にやってみたいです！
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
PHOTO：矢沢隆則
今作は坂道グループとしては初となる両A面シングルとなり、両楽曲とも二期生・森田ひかるがセンターを務める。カップリングには三期生・遠藤理子がセンターを務めるBACKS曲「コインランドリー」など、各形態に新曲が収録される。
生年月日：2006年11月8日／星座：さそり座／身長：167cm／出身地：福岡県／血液型：AB型
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【写真】櫻坂46、両A面センター抜擢のメンバー
◆的野美青、初の両A面シングルで魅せる“2つの役割”
― 今作は坂道グループとして初となる両A面シングルとなります。的野さんは「Lonesome rabbit」「What’s “KAZOKU”?」の両方に参加されていますが、それぞれ楽曲の印象を教えてください。
― フォーメーションも異なりますが、パフォーマンス面で意識していることはございますか？
的野：「What’s “KAZOKU”?」はフロントを務めさせていただくのですが、出だしなどの見せ場が多くなると思うので、そこでしっかりと明るい雰囲気を出せたらなと思っています。「Lonesome rabbit」はシンメトリーがいないポジションで、1人だけ振付が違う部分もあるので、パフォーマンスを締める役割が果たせたらいいなと思っています。
― 「What’s “KAZOKU”?」は二期生・三期生の参加楽曲ということで、二期生と一緒に活動して改めて感じたことや、学んだことはございますか？
的野：今まで先輩方と一緒に楽曲に参加させていただく時は、カッコいい系の曲が多かったんです。わちゃわちゃ系の曲を一緒にやったことはあまりなかったので、すごく新鮮で楽しかったです。今回初めて見るような先輩の姿もあったので、充実した時間でした！
◆的野美青、センター森田ひかるへのリスペクトと増本綺良への想い
― 両A面のセンターは二期生の森田ひかるさんが務めますが、的野さんの目にはどのように映っていますか？
的野：森田さんは曲調が全く違う2曲で、別人のような2つの顔を見せてくださるんです。色々な顔を持っていらっしゃるので、楽曲にうまく溶け込めるというか、自分色に染めていらっしゃるなと思います。「What’s “KAZOKU”?」も、最初に歌をいただいた時は「森田さんのソロパートはどうなるんだろう？」と思っていたのですが、実際に聴いたらものすごくぴったりで、さすがだなと思いました。
― 今作をもって、二期生の増本綺良さんがご卒業されます。卒業のお話を聞いた時は、どのような心境でしたか？
的野：すごく驚きました。私は増本さんたちが入られた時から、ファンとしてずっと応援していたので、すごく早いなとも感じました。増本さんは櫻坂46に新しい風を吹かせてくださったというか、新しい色を入れてくださった方。寂しいですが、不思議と悲しくはないんです。ご本人が晴れ晴れとされているので、最後は笑顔で見送ることができたらいいなと思っています。
◆的野美青、国立競技場公演を経て見据えるグループの未来
― 2026年上半期の大きなトピックとして、MUFGスタジアム（国立競技場）での「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」が挙げられると思います。同公演を終えての感想をお伺いしたいです。
的野：良い意味でみんながいつも通りだったのが良かったなと思いました。演出家さんにも、2日目の本番前に「昨日はみんな良い意味でいつも通りだったね」と言っていただけて。以前、東京ドームや京セラドームでライブをさせていただいた時は、「この先どうしよう」「何を目標にしよう」という気持ちはもちろんありつつも、とりあえずドーム公演を成功させるという気持ちだけで手一杯でした。ですが、今回の国立競技場では、そこに立つことはもちろん、さらにその次をみんなが考えながら、次の目標を持ちながらステージに立っていたなと思います。
― どんな目標が頭に浮かびましたか？
的野：すでに発表されたのですが、アジアツアーをやってみたいなと思っていました。実は私たちも、発表される前日くらいにお聞きしたので、ファンの方とほぼ同時くらいのタイミングで知ってすごく驚きました。さらに上を目指せる環境にあることはすごくありがたいことですし、挑戦し続けさせてくださることはすごく嬉しいなと思います。
― 本番やリハーサルでの印象的なエピソードを教えてください。
的野：ゲネプロの日が雨で、私たちは全員カッパを着てリハーサルをしていたんです。でも、山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）さんと松田里奈さんは、カッパを脱ぎ捨てていらっしゃって（笑）。びしょ濡れになりながらリハーサルをしてらっしゃったのが、さすがだなと思いました。
― 国立競技場公演を終えて、グループ活動への思いや向き合い方に変化はございますか？
的野：もっと実力をつけたいなと思いましたし、国立競技場に立たせていただく前よりも、今の方が良い意味で危機感があります。視野が広がって、色々なアーティストさんや他のアイドルさんのことも見るようになったので、以前は自分の立ち位置が曖昧だったのが、だんだん分かるようになってきました。向上心が芽生え始めたというか、もっと技術も高めていきたいなと思っています。
◆的野美青が悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者へ向けて、的野さんがこれまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
的野：趣味を持つことです。小さな悲しみであれば、意識を分散させるのが一番早いかなと思うので、趣味を増やす。1つのことに執着している時期というのは、そこで上手くいかないときつくなってしまうと思うんです。自分が自信を持って「これなら捧げられる！」と思えるものを作ると、悲しみも全部小さくなっていくのかなと思うので、逃げ道を作ることが大切かなと思います。
― ちなみに的野さんの趣味は？
的野：色々あります（笑）！ゲームもそうですし、楽器も何種類かやっていましたし、絵を描いたり、本を読んだり、趣味がすごく多いんです。日常のちょっとしたことですけれど、そういう趣味が多いので、1つのことが上手くいかなくて絶望する、ということはなくなりました。
◆的野美青の夢を叶える秘訣
― 最後に、夢を追いかけている読者へ「夢を叶える秘訣」を教えてください。24年6月のインタビューでは「心から自分を楽しむこと」、25年7月のインタビューでは「『好き』や『憧れ』という気持ちを信じて、持ち続けること」と話していました。
的野：行動の速さかなと思います。私は「こうなりたい」というものが確定したら、すぐに始めます。周りと比べても「本当に自分はすぐにやるな」と思います（笑）。それが夢を叶える秘訣なのかは分かりませんが、すぐに行動したことで「やってよかったな」と思えることや、叶えられたことも多かったので、行動力かなと思います。
― 最近「行動して良かった」と思うことは？
的野：髪を切ったことです。髪を切ることが夢だったというよりは、髪を切ることで理想の自分になりたかったんです。私はカッコいい人になりたかったので、手っ取り早く内面を追いつかせる方法は髪を切ることかなと思い、思い立った次の日に切りました！
― 最後に、今後グループとして、あるいは個人として挑戦したいことを教えてください。
的野：やっぱりライブが一番好きなので、自分たちでも考えてライブを作ってみたいという目標があります。三期生は音楽のセンスがある人が多いですし、衣装を考えるのが得意そうな人もいれば、文章を書くのが上手そうな人もいるので、みんなの個性が合わさったら、ものすごく良いものが作れるんじゃないかなと思っています。いつか絶対にやってみたいです！
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
PHOTO：矢沢隆則
◆櫻坂46・15thシングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」
今作は坂道グループとしては初となる両A面シングルとなり、両楽曲とも二期生・森田ひかるがセンターを務める。カップリングには三期生・遠藤理子がセンターを務めるBACKS曲「コインランドリー」など、各形態に新曲が収録される。
◆的野美青（まとの・みお）プロフィール
生年月日：2006年11月8日／星座：さそり座／身長：167cm／出身地：福岡県／血液型：AB型
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