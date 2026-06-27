3児の母・小倉優子、チキンのレモンクリーム煮＆クリームチーズの蒸しパン公開「おしゃれなカフェで出てきそう」「時短で簡単なのは嬉しい」の声
【モデルプレス＝2026/06/27】タレントの小倉優子が6月26日、自身のInstagramを更新。手作りの料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】42歳3児のママタレ「おしゃれなカフェで出てきそう」チキンのレモンクリーム煮披露
小倉は「6月のお料理部のお料理配信は、チキンのレモンクリーム煮 クリームチーズの蒸しパンでした」とつづり、料理の写真を投稿。「どちらも時短で簡単なメニューです！クリーム煮は、パスタのソースにしても美味しいです」と紹介し、黄色の皿に盛り付けた、アスパラガスやしめじ、たまねぎ、レモンが添えられた具だくさんなチキンのレモンクリーム煮を披露した。さらにせいろを使ってふっくらと蒸し上げた、クリームチーズの蒸しパンも公開している。
この投稿には「おしゃれなカフェで出てきそう」「蒸しパンの形が可愛い」「時短で簡単なのは嬉しい」「時短メニューでも見栄えがして嬉しい」「パスタソースにするアイデアも最高」「美味しそう」といった反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】42歳3児のママタレ「おしゃれなカフェで出てきそう」チキンのレモンクリーム煮披露
◆小倉優子、チキンのレモンクリーム煮＆蒸しパン披露
小倉は「6月のお料理部のお料理配信は、チキンのレモンクリーム煮 クリームチーズの蒸しパンでした」とつづり、料理の写真を投稿。「どちらも時短で簡単なメニューです！クリーム煮は、パスタのソースにしても美味しいです」と紹介し、黄色の皿に盛り付けた、アスパラガスやしめじ、たまねぎ、レモンが添えられた具だくさんなチキンのレモンクリーム煮を披露した。さらにせいろを使ってふっくらと蒸し上げた、クリームチーズの蒸しパンも公開している。
◆小倉優子の投稿に反響
この投稿には「おしゃれなカフェで出てきそう」「蒸しパンの形が可愛い」「時短で簡単なのは嬉しい」「時短メニューでも見栄えがして嬉しい」「パスタソースにするアイデアも最高」「美味しそう」といった反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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