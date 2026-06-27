ポルトガル

日本時間28日午前８時30分、Ｋ組のコロンビアとポルトガルがマイアミで対戦する。故ディオゴ・ジョタさんへの思いを胸に、Ｃ・ロナウドら円熟のタレントを擁する欧州の強豪と、ハメス・ロドリゲス、ルイス・ディアスら南米屈指の実力者がそろうコロンビア。首位通過を懸けて激突する両国をざっくり紹介する。

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2018年ロシア大会でベルギーを率いて、史上最高の3位に導いたロベルト・マルティネス監督が指揮を執る。

アルゼンチンFWメッシと並んで6度出場のCFのC・ロナウドをはじめとする主力には中堅からベテランが多く、チームの完成度は高い。

セットプレーでは豊富な戦術を駆使してさまざまな得点バリエーションを披露する一方で、相手側のセットプレーになるともろさを露呈。2度目の優勝を果たした「UEFAネーションズリーグ」（9失点中2失点）、W杯欧州予選（7失点中3失点）とも、セットプレーでの失点が目立った。

25年7月にはリバプールFWで不動の代表メンバーだったディオゴ・ジョタさん（享年28）が、スペインでの交通事故で命を落とした。長年にわたって交際し、3人の子供をもうけた夫人と同年6月に結婚した直後の非業の死だっただけに、国民の悲しみを誘い、同国ではW杯をジョタさんの「弔い合戦」と位置付けるサポーターが少なくないという。

過去に出場した8大会は、66年の3位が最高で、近年は14年1次リーグ敗退、18年ベスト16、22年ベスト8。大会ごとにステップアップを果たしており、今大会は順当にいけば、前回を上回る4強入りとなる。

名将のもと、円熟味を増したチームはジョタさんに手向けの勝利を届けられるか。

・過去最高 3位

・前回大会 8強

・予選成績 欧州予選F組1位 4勝1敗1分

■キーマン：ビティーニャ

世界を代表する想像力あふれるゲームメーカーのひとりだ。

広い視野に基づいた卓越したパスセンスの持ち主。豊富な運動量から、味方CBから有効なパスを引き出し、英プレミアリーグのアシスト王B・フェルナンデスとともに決定機を演出している。

22年に仏リーグのパリSGに移籍し、チームのリーグ5連覇、24-25、25-26シーズンのチャンピオンズリーグ連覇に貢献。激しい気性の持ち主で、ハーフタイムのロッカーでは戦術などを巡って監督やチームメートと口論になるのも珍しくないという。

コロンビア

南米ではブラジル、アルゼンチンに匹敵するタレント集団だ。

2014年ブラジル大会得点王（6得点）で、1次リーグ日本戦では1ゴール、1アシストと活躍したハメス・ロドリゲスは、FWディアス、スアレスらとともにチームを牽引している。

ネストル・ロレンソ監督は22年6月に就任してから28戦無敗の同国史上最長記録を打ち立てた。北中米カリブ海連盟（CОNCACAF）所属6チームも参加して行われた24年のコパ・アメリカで、アルゼンチンと決勝を戦い、延長の末、0-1で敗れた。14年大会の8強を上回るベスト4以上を見据えるが、コロンビアの地元メディアなどは指揮官の手腕と選手の高齢化を不安視する。

ロレンソ監督は南米予選敗退後の22年6月に就任し、ハメスの他、攻撃的MFのキンテーロらのベテランを重用。南米予選での代表メンバーの平均年齢は29.8歳と高齢化が指摘されていた。

指揮官は先発メンバーを固定化する傾向があり、ベテランのコンディショニングも上位進出の要因の一つになりそうだ。

1次リーグ初戦のウズベキスタン戦は標高約2200メートルのメキシコシティー、第2戦のコンゴ民主共和国戦は同約1600メートルのグアダラハラと、いずれも高地だ。酸素が薄く体力の消耗は激しいが、過去にメキシコリーグに所属したり、国際大会で同国でのプレーに慣れている選手が多いことは有利に働きそうだ。

・過去最高 8強

・前回大会 南米予選敗退

・予選成績 南米予選3位7勝4敗7分

■キーマン：ルイス・ディアス

華麗なドリブルを武器に主に左サイドからの攻撃の起点となっている。

大舞台に強いことで知られ、23年11月のブラジルとの南米予選では0-1の劣勢から、いずれもヘディングで連続ゴール。当時、誘拐された父親が解放されたニュースとともに、母国では大きな話題を呼んだ。

コロンビア東部のバランカス出身で、同国の先住民族であるワユー族をルーツに持つ。自ら基金を設立して、母国の恵まれない子供たちのためのチャリティー活動などに取り組んでいる。