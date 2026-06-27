来週の『風、薫る』“りん”見上愛、見習い生“ヒデ”池田朱那の決断を聞く
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第14週「ウソと誠」が6月29日〜7月3日に放送される。
【写真】団子屋でシマケン（佐野晶哉）と出くわす直美（上坂樹里）『風、薫る』第66回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第66回（6月29日放送）あらすじ
りん（見上愛）はツヤ（東野絢香）が辞めてから、以前にも増して仕事に打ち込む。直美（上坂樹里）は団子屋でシマケン（佐野晶哉）を見かけ、りんの近況を伝えると、シマケンはある物を直美に託す。
そんなある日、見習い生のヒデ（池田朱那）がある決断を下す…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】団子屋でシマケン（佐野晶哉）と出くわす直美（上坂樹里）『風、薫る』第66回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第66回（6月29日放送）あらすじ
りん（見上愛）はツヤ（東野絢香）が辞めてから、以前にも増して仕事に打ち込む。直美（上坂樹里）は団子屋でシマケン（佐野晶哉）を見かけ、りんの近況を伝えると、シマケンはある物を直美に託す。
そんなある日、見習い生のヒデ（池田朱那）がある決断を下す…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。