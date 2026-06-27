漫才コンビ「メッセンジャー」あいはら雅一が２７日、カンテレの情報バラエティー番組「モモコのＯＨ！ソレ！み〜よ！」（土曜・後１時５９分）の人気コーナー「街ぶらの達人！八光を地元案内」にＶＴＲ出演。落語家・月亭八光とともに、大阪・なんばグランド花月周辺を散策した。

八光に相方・黒田有との仲を問われたあいはら。「ＮＳＣ（吉本総合芸能学院大阪校）の時から『一番仲が悪かったコンビ』って言われてんねん。それが（コンビとして）唯一残ってるのが奇妙なのよ」とポツリ。同１０期生の同期にはジャリズム（桂三度、インタビューマン山下）、シェイクダウン（お〜い！久馬）らがいたが、いずれもコンビを解消している。

八光も「いまだに仲が良くないのに続いてる」と首をかしげると、あいはらは笑いながら否定。「もうすぐ５７（歳）やで。“関西のおぼん・こぼん”やないのよ。（オール）阪神・巨人師匠もみんなそう。若い時は仲悪いけど、年齢重ねたらお互い手を取り合う。ウチらはまだそんなに手を取り合ってないだけ！」とボケもはさみつつ、年とともに関係性に変化もあると説明した。

それでも八光は「許されへんと思ったことは？」と食らいつく。あいはらは「そんな考え方ちゃうねん。（それは）ピン特有の考え方。黒田が悪いんちゃうねん。俺が悪いねん。変われへん黒田さんに何を期待してんねん。俺が変わんねん。言うたって変わらへんやん。それで生きてはんねんから」と達観ぶりを強調した。

解散を考えたことはないのか、とも問われた。だが「やっぱりね、どっかで尊敬してんねん。天才っていっぱいいるけど、黒田こそ天才やと思てんねん。俺も人のこと言えへんけど、そんな評判良くないやん。ほんでこんだけ仕事いっぱいあんねんで。天才じゃなかったらありえへん」と黒田を芸人としてリスペクトしていることが、息の長いコンビとして活躍している証しだと話していた。