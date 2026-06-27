オークス以来となる“メモリアル”な勝利を上げた今村聖奈騎手に、ＳＮＳ上で称賛の声が上がっている。６月２７日の小倉１２Ｒ・３歳上１勝クラス（芝１２００メートル＝８頭立て）で、今村聖奈騎手＝栗東・寺島良厩舎＝が勝利。ジュウリョクピエロで、ＪＲＡ女性騎手として史上初めてＧ１勝利を挙げた５月２４日のオークス以来のＪＲＡ勝利を挙げた。

１番人気に推された自厩舎のタナスーペルノーバ（牡３歳、父ダノンプレミアム）に騎乗し、８番枠からスタート。積極的に先手を奪うと、大きなリードを保って直線へ。そこからさらに後続を突き放し、３馬身半差で快勝した。勝ち時計は１分８秒２（稍重）。

今年のＪＲＡ７勝目に今村騎手は「すごく強い馬に乗せていただいて、今日は寺島先生の誕生日だったので、いいプレゼントになりました」と笑顔を見せた。

師匠の寺島師はこの日が４５才の誕生日。“記憶に残る”勝利を挙げ続ける今村騎手には、ＳＮＳ上では「おめでとうございます この小倉芝１２００メートルは今村騎手がＣＢＣ賞（Ｇ３）をテイエムスパーダでレコード重賞初勝利した思い出のコースです」「今村聖奈騎手久しぶりに勝った！」「所属する寺島良調教師は今日がお誕生日。見事に飾るバースデープレゼントの勝利やで」「超カチカチやけど今村聖奈ありがとう！」「小倉 芝１２００ｍに聖奈ちゃん おったらとりあえず 買っとけ そんなレース ま 解ってるヒト多そうで一番人気やったけど（笑）」「寺島先生の誕生日だったしダブルでおめでとうございます」「ノってる今村聖奈ジョッキーの馬手が付けられんｗ」「完璧」などのコメントが寄せられている。