【もうグミはそのまま食べられん】SNSで話題のフローズングミ（冷凍グミ）が沼すぎる

数年前に流行し、またもSNSでじわじわと再ブームしはじめている「フローズングミ（冷凍グミ）」。グミを冷凍庫に入れるだけで食感がガラリと変わるのが魅力です。クックパッドのやみつき必至な2つのレシピをご紹介します。

▼お好きなグミで！ひんやり感がやみつきに

お好きなグミを冷凍庫でしっかり固まるまで冷やすだけ。口に入れたときのひんやりした感触がふつうのグミとはひと味違い、暑い時期にぴったりのおやつです。いろんなグミで試してみて味比べをするのもおすすめ。

▼硬いグミ好きさんにおすすめなスーパーハード食感！

ハード系グミを使って冷凍すると、さらにかみごたえのある食感に。硬いグミが好きという方にとくにおすすめで、しっかり凍るまで待つのがおいしさのポイントです。一度試したら、もうグミは凍らせずにいられなくなってしまうかもしれません！





どちらもグミを冷凍するだけで完成するお手軽おやつ。今年の夏もお好みのグミでぜひ試してみてください。薄いシート状のグミならパリパリというASMRも楽しめそうです。いろんな味、食感のグミが市販されているので、気分に応じて選びましょう。

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