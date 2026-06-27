埼玉西武ライオンズの試合に無料招待！生ビール500円、CUTIE STREETゲストデーも対象《応募は6月28日まで》

プロ野球「埼玉西武ライオンズ」の公式戦を"無料"で観戦するチャンス。2026年7月にベルーナドームで開催する計6試合に、抽選で最大2万1500人を招待するキャンペーンが実施中です。

キャンペーンへの応募は6月28日23時59分まで。「2026年埼玉西武ライオンズファンクラブ(有料)」または「埼玉西武ライオンズチケット会員(無料)」が申し込めます。当落発表日は7月3日です。

7月15日は生ビールがワンコインに

対象座種は、内野指定席A／B／C（1塁）、ライトポールシートA（ライト）です。

1試合につき1回まで申し込めます。複数の試合に申し込むことができますが、当選するのは最大1試合です。

当選した場合、最大2人分が無料で観戦できます。当選後に追加でチケットを購入（有料）することもできます。なお、販売状況によって隣の席が確保できない場合があります。追加でチケットを購入する場合、当選した招待券の枚数とあわせて計6枚まで購入できます。

無料観戦の対象試合は、以下の6試合です。

・7月14日（火）vs千葉ロッテマリーンズ

・7月15日（水）vs千葉ロッテマリーンズ

・7月16日（木）vs千葉ロッテマリーンズ

・7月22日（水）vs北海道日本ハムファイターズ

・7月23日（木）vs北海道日本ハムファイターズ

・7月24日（金）vs福岡ソフトバンクホークス

イベントも充実！

7月15日は「生ビールワンコインデー」。通常900円の生ビールが500円で楽しめます。ビール好きはこの日が狙い目ですよ。

また、22日から24日までは韓国発の人気ファッションブランド「VARZAR」とのコラボレーションイベントの開催日です。

22日と23日にはスペシャルゲストが登場します。

22日は、アイドルグループ「CUTIE STREET」がセレモニアルピッチや試合前のミニライブを行います。

23日は、コラボコレクションのメインビジュアルを務める小関舞さん、森戸知沙希さんが登場します。試合前にミニライブでコラボレーションシングルの楽曲を披露し、セレモニアルピッチも行う予定です。

コラボイベントやコラボグッズの販売もありますよ。

6月19日現在、パ・リーグ首位を走る埼玉西武ライオンズ。その強さを球場で体感する機会をお見逃しなく。

詳細は埼玉西武ライオンズの公式サイトで確認してください。

※画像は埼玉西武ライオンズの公式Xと公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）