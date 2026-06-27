「雨の日でも気分上がる...！」Francfrancで見つけたおしゃれレイングッズ3選

ジメジメした天気が続く梅雨シーズン。外出するだけで気分が下がりがちですが、お気に入りのレイングッズがあると少し楽しく感じられますよね。

今回は、Francfrancで販売されているレイングッズの中から、デザイン性と実用性を兼ね備えた注目アイテムを3つ紹介します。フリル付きの上品な傘や、洋服感覚で着られるポンチョ、普段使いしやすいレインシューズなど、大人かわいいアイテムがそろっていますよ。

フリルが上品で大人でも使いやすい！

●遮光オーガンジーフリル 長傘 55cm（3520円）

傘の縁にあしらわれたオーガンジーフリルが目を引くデザインで、持つだけでコーディネートのアクセントになりそうな一本。フリルデザインながら甘くなりすぎず、ブラックカラーで大人っぽく仕上げられているのも魅力です。

持ち手にはゴールドカラーの合皮素材を採用。上品さと華やかさのバランスが絶妙で、きれいめコーデにも合わせやすそう。親骨は55cmとやや大きめサイズなので、しっかり雨や日差しをカバーできるのもうれしいポイントです。晴雨兼用タイプのため、梅雨時期だけでなく夏の日差し対策にも活躍してくれます。

●モッズポンチョ（5390円）

一般的なレインポンチョというとシンプルなデザインのものが多いですが、こちらはモッズコートを思わせるようなファッション性の高いデザインが特徴です。ゆったりとしたシルエットで、リュックやバッグの上から羽織りやすいのもポイント。

さらに、ドロストコード付きなので、その日のコーデや好みに合わせてシルエットを調整できます。深みのあるグリーンカラーもおしゃれで、雨の日コーデの主役になってくれます。はっ水加工が施されており、収納時はコンパクトになるため、バッグに入れて持ち歩きやすいのも魅力です。

●サイドゴア レインシューズ （4510円）

レインシューズというとゴツめのデザインをイメージしがちですが、こちらはすっきりとしたシルエットで普段のブーツ感覚で履きやすいアイテム。サイドゴアデザインを採用しているため、着脱しやすいのもポイントです。

ブラックカラーのシンプルな見た目で、デニムやスカート、ワンピースなどさまざまなコーディネートに合わせやすいのが嬉しいですン。ヒールは約2.5cmで歩きやすく、雨の日の通勤やお出かけにも活躍してくれます。

雨の日はどうしても気分が沈みがちですが、デザインにこだわったレイングッズがあると外出が少し楽しみになりますよね。梅雨シーズンの今こそ役立つ、お気に入りのアイテムを探してみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部