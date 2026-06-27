おいしくるメロンパンが、8月26日にリリースする11thミニアルバム『avenue』の全収録曲を公開。また、収録曲「bedroom swimmer」を7月20日に先行配信する。

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本作には、今年4月にリリースされた「ツツジの枯れる頃には」をはじめ、新曲「落下するデジャヴ」「あの城まで歩いて」「最果ての庭」「bedroom swimmer」の全5曲が収録される。

先行配信される「bedroom swimmer」は、熱帯夜を思わせる憂鬱さとポップなサウンドが溶け合った、おいしくるメロンパンらしい世界観が広がる一曲。さらに、7月4日放送のFM802『SATURDAY AMUSIC ISLANDS -AFTERNOON EDITION-』にてフルサイズのオンエア解禁も決定している。

また、『avenue』映像盤の収録内容も追加公開。『おいしくるメロンパン bouquet tour - never ending blue -』Zepp DiverCity公演の全編に加え、メジャーデビューを直前に控えたバンド結成10周年当日に開催された『おいしくるメロンパン 10th anniversary live - 醒めない夢をいつまでも - 』渋谷 CLUB QUATTRO初日公演より、「桜の木の下には」「シュガーサーフ」「色水」「夕立と魚」「あの秋とスクールデイズ」の5曲が厳選収録される。

（文＝リアルサウンド編集部）