【レポート】ジェシー『新劇場版☆ケロロ軍曹』初日舞台挨拶に登壇！「2役すごいねと（メンバーに）褒めてもらえました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

映画『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の初日舞台挨拶が6月26日に東京・TOHOシネマズ日比谷 スクリーン1で開催され、ケロロ軍曹役の渡辺久美子、本作のオリジナルキャラクター、ケロン人の兄弟アルル役とデルル役を務めたジェシー（SixTONES）、『ケロロ軍曹』アニメ20周年記念プロジェクトの宣伝隊長・オープニング曲＆主題歌アーティスト・研究員ロボ役として本作にも出演するあの、本作の脚本・総監督を務める福田雄一が登壇した。

■ケロロ軍曹も冒頭のみ客席に登場

満員御礼で公開初日を迎えたこの日、映画鑑賞後の興奮が冷めやらぬ観客からの大きな拍手に迎えられ、キャスト一同が登壇。ケロロ軍曹も冒頭のみ客席に登場し、グリーティング。登場したケロロ軍曹に声をあてる渡辺と、挨拶からボケまくるジェシーで会場は大いに盛り上がった。

初日を迎えた気持ちについて、ケロロ軍曹として作品を引っ張ってきた渡辺は「今日はリアル“ズーボルテルテ”（※劇中に登場するケロロ軍曹が制作した雨を降らせるロボット）が発動してしまいちょっとびっくりです！ 16年ぶりといってもずっと続いている感じです。初日を迎えられて、こんなに集まってくれてとてもうれしいです」と満席の会場を見て笑顔を見せた。

ジェシーは「当日を迎えられてうれしい。いろんな要素があって、何度も観ないと追いつかない部分もあると思いますが、みんなでケロロ軍曹を盛り上げていきたいです」と初日を迎えた喜びを語った。

あのは「宣伝隊長として長く宣伝活動してきましたが、ようやくみんなに観てもらえるときが来てとてもうれしいです。何度も観ていただけたらと思います」と作品を共有できる嬉しさを語った。

福田総監督は「テレビ放送当時から大好きな作品に関われてとても嬉しいです。雨が降って足元も悪いなかですが、非常にケロロらしい。カエルなのでね」と雨の日を前向きに捉え笑顔をみせた。

16年ぶりに映画化するにあたり、友人や仕事仲間など周囲からの反応を聞かれると、渡辺は「ふーん、がんばってねー！ ぐらいですよ」と気さくな反応だったと振り返った。

ジェシーは「メンバーは（松村）北斗が（ケロロの楽曲が）好きで楽屋で一緒に歌ったりして、盛り上がっています。2役演じたこともすごいねと褒めてもらえました。いいメンバーですね」とSixTONESメンバーとのエピソードを披露した。

監督は「次男に、パパが監督した映画の中で一番笑ったと言われました。子供に褒めてもらえてとても嬉しかったです」と家族からの反響を明かした。あのは、主題歌について「ケロロとのコラボMVも出ていて、ケロロファンの方から温かい感想をいただきました。ドロロっぽい歌詞だねと言ってもらえることが多い」と反響をコメント、すかさず渡辺も「たしかに！ 漫画を返してもらってないところとか」と賛同していた。

本作のタイトルや物語で地球が危機に陥ってしまう状況にちなみ、身の回りであった危機的な出来事について聞かれると渡辺は「海の近くでテントを組み立てていると飛ばされそうになったこと」と愛犬とソロキャンプを楽しんでいる際に直面したエピソードを披露。

ジェシーは「歯医者に行って口を開けるときに、バレないように変顔をしていました」とユニークなエピソードを明かした。クリーニングで通っているとして、「自分で歯磨きできないんで」とボケを重ね会場を笑いに包んだ。

あのは「ついにゴミを捨てました！ 捨ててから部屋に戻るとき鍵を紛失していることに気づいて、ゴミをあさりました！」と誰もが陥る可能性のある危機的エピソードを披露。続けて「無事ゴミ袋の中にありました。頑張りました」と安堵の表情を浮かべていた。

監督は「妻が現れると常に危機です。先日ジェシーといた時に、たまたま現れて、ジェシーにいつもごめんね！ ジェシーへの愛が重くない？と言ってて…」とジェシーを日頃から溺愛している様子を語った。監督からのラブコールにジェシーは「ライブは来ないほうがいいですよ、もっと好きになるから」とスマートな回答で爆笑を起こしていた。

■地球（ペコポン）型くす玉にキャスト陣も大喜び

続いて、公開記念＆大ヒット祈願として、地球（ペコポン）型くす玉が登場（※作中ではケロン人から地球は“ペコポン”と呼ばれている）。

くす玉の登場にキャスト陣も大喜び。anoと粗品が歌うオープニング曲「また帰ってきたケロッ！とマーチ」の「3，2，1ファイヤー！」のタイミングにあわせ会場全体で「ファイヤー！」と元気にくす玉を割ったあと、「祝！ 公開！」のたすきが登場し拍手喝采で盛り上がった。

最後に、福田は「ちびっ子からおじいちゃんおばあちゃんまで楽しめる内容になるよう作りました。みんなに観てもらいたい映画です！」と想いを語り、あのは「16年ぶりにキャストの皆さんに出ていただいて、後半、僕的にはぐっとくるんです。そしてジェシーさんはじめ新しい風も入っていてハイブリットで、どんな方でも楽しめる作品になっていると思います。みなさんぜひいっぱい観てください」と力強いメッセージを発信した。

ジェシーは「今日から始まったということで色々な人に広めていただきたいです。今の大人が子供だったときと違うふうに観れると思いますし、子供たちは今回初めて作品を知る子もいるかと思います。僕個人的にはアルルとデルルを愛してもらえたら嬉しいなと思っています！」と自身が演じたアルルとデルルをしっかりアピールした。

渡辺は「劇場に来て観ていただけるということだけで、ケロロ愛が溢れていてとても嬉しい。お友達やご家族、いろいろな方に面白かったよと広めていただいて、ケロロ軍曹のペコポン侵略に加担していただけたらなと思っています」と主役のケロロ軍曹らしく観客へ語りかけ、イベントを締めくくった。

■映画情報

『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』

全国公開中！

【キャスト】

ケロロ軍曹：渡辺久美子

タママ二等兵：小桜エツコ

ギロロ伍長：中田譲治

クルル曹長：子安武人

ドロロ兵長：草尾毅

日向冬樹：桑島法子

日向夏美：斎藤千和

日向秋：平松晶子

西澤桃華：池澤春菜

サブロー：石田彰

東谷小雪：広橋涼

アンゴル＝モア：能登麻美子

ナレーション：長谷川 忍（シソンヌ）

アルル／デルル：ジェシー（SixTONES）

【スタッフ】

原作：吉崎観音『ケロロ軍曹』(KADOKAWA刊)

脚本・総監督：福田雄一

監督：追崎史敏

キャラクターデザイン・総作画監督：小池智史

色彩設計：吉村智恵

美術監督：河合泰利

3DCG監督：大矢和也

撮影監督：荻原猛夫

編集：齋藤朱里

音響監督：鶴岡陽太

音楽：瀬川英史

主題歌：ano「貸しっぱなしデスティニー」

オープニング曲：ano ＆ 粗品「また帰ってきたケロッ！とマーチ」

制作：BN Pictures

配給：KADOKAWA、バンダイナムコフィルムワークス

(C)吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会

■関連リンク

『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』作品サイト

https://www.bn-pictures.co.jp/keroro-anime/movie/