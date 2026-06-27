金川紗耶1st写真集より本誌未掲載のランジェリー姿＆水着カット公開！発売日にYouTube生配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46・金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』が、6月30日に発売される。このたび、発売日当日の20時頃から、乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて3回目のYouTube生配信を行うことが決定した。

■この日の購入でしか手に入らない、貴重なW特典公開

Sony Music Shopでは、配信日の購入特典として、この日にしかゲットできない、本誌未掲載カットを使用した折り目無しのB3サイズポスターと、カードのW特典が用意される。

特典ポスターとなったのは、パープルのランジェリーが上品な印象を与えるカット。笑顔とも澄まし顔ともとれるアンニュイな表情は、まさに本人が撮影中に強く意識をしていた“素”の表情そのもの。写真集には未掲載のスペシャルな特典だ。

さらに、今回もW特典としてポストカードサイズのカードが用意される。こちらは地中海を満喫する、キラキラと輝く笑顔のカットを採用。彼女の明るく朗らかな魅力をギュッと閉じ込めた一枚だ。

カードの裏面には、やんちゃんの趣味でもある、塩パンづくりの様子を収めたムービーを視聴できるQRコードをプリント。この日の購入でしか手に入らない、貴重なW特典となる。

メイン写真：通常版表紙

PHOTO BY 三宮幹史

■書籍情報

2026.06.30 ON SALE

『乃木坂46 金川紗耶1st写真集 好きのグラデーション』

■関連リンク

『乃木坂46 金川紗耶1st写真集 好きのグラデーション』OFFICIAL X

https://x.com/saya_1stphoto

乃木坂46 OFFICIAL SITE

https://www.nogizaka46.com