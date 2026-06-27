『鉄腕DASH』あらたな無人島の名前がついに決定！森本慎太郎の新プロジェクトも始動

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6月28日放送の『ザ！鉄腕！DASH!!』は、あらたな無人島で大実験スペシャルをオンエア。ついに、視聴者から募集したあらたな無人島の名前が決定する。

■自作の燻製器で無人島初の燻製料理に挑戦

約2ヵ月前に初上陸したあらたな無人島。まだ呼び名すら決まっていない、すべてが手探りの島で、城島茂がせっせとゴミ集め。その目的は、「タイラバに使えるんじゃないかと思って」。

巨大なマダイに加え、根魚や青魚も釣れる万能ルアー「タイラバ」を、島に流れ着いた漂着物を使って手作りし、「エビてタイを釣る」ならぬ「ゴミでタイを釣る」に挑む。

さっそく、破れた風船やお菓子の袋を使ってルアーを作る城島。一緒に手伝う高地優吾（SixTONES / 「高」は、はしごだかが正式表記）は「俺はまだ信じないです。これを（魚が）食べるんですか？」と半信半疑のまま、いざ海へ。

マダイは警戒心が強いため、アタリがあっても冷静に、深く食いつくまで一定の速度で巻き上げ続けることが重要。しかし、初挑戦の高地は「あっ、来た！」とアタリに興奮して手を止めてしまう。

一方、ベテランの城島は「来てる来てる…」と慎重にルアーを巻き上げていく。はたしてお目当てのタイは釣れるのか？

そして、捕れた獲物で、初の燻製料理に挑戦。みんなで手作りした移動式アイランドキッチンに、高地が自作の燻製器を取り付け、道端で拾ってきたドングリの枝や松ぼっくりをチップにして魚の燻製を作ろうとするが、燻製器にまさかの緊急事態が。

一方、DASHの野生児・森本慎太郎（SixTONES）が「日本一になろうぜ！」と闘志を燃やす新プロジェクトも始動。

324日かけてイチから手作りした木造帆船サバニで、沖縄で開催されるサバニレースの全国大会に挑む。沖縄県座間味島から本島・那覇までの35キロを、帆と手こぎの力だけで渡り切る超過酷長距離レースだ。

日本一を目指し、島のメンバー全員で乗組員選抜オーディションを開催し、メンバーを選考。DASH製サバニは本場・沖縄の海でも通用するのか？

さらに、あらたな無人島の呼び名を発表。応募総数3,363件（ロケ時点）のなかから選ばれた島の名前とは!?

■番組情報

日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』

06/28（日）19:00～19:58

出演者：城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、高地優吾（SixTONES）

■関連リンク

『ザ！鉄腕！DASH!!』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/dash/