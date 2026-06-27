adieu（上白石萌歌）新曲「Wanna me」の音源が『本好きの下剋上 領主の養女』本PVで解禁

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7月11日から読売テレビ・日本テレビ系、TOKYO MX他で放送開始となる『本好きの下剋上 領主の養女』第2クールの本PV第3弾が公開され、動画内でadieu（上白石萌歌）が歌うエンディングテーマ「Wanna me」の音源が初解禁された。

■「家族愛」「本づくり」「ファンタジー」といった各ポイントの魅力をOP＆EDテーマとともに紹介

PVは、本作の見どころである「家族愛」「本づくり」「ファンタジー」といった各ポイントの魅力を、第2クールの新映像ととも紹介するもので、西野カナが歌うオープニングテーマと「Wanna me」が使用されている。

「Wanna me」は、柴田聡子が作詞作曲。孤独や弱さを抱えつつも、自分を信じて奮闘し、仲間と絆を育んでいくアニメの主人公・ローゼマイン。そんな彼女の内外にある心強さや自分らしさにadieuが語り部のように寄り添い、聴く人すべての心に響くよう描いた楽曲。同曲を収録したシングルCDが7月29日に発売される。

■adieu（上白石萌歌）コメント

本好きの下剋上で描かれる“信じること”のうつくしさを adieu なりに表現しました。自分の愛するものを信じること、それは自分自身を信じることなのだなとこの作品から教わりました。

■西野カナ コメント

大切な人を想う気持ちが力に変わる瞬間を描いた楽曲です。作品の世界観や登場人物たちの強い想いに寄り添えるよう心を込めて歌いました。ぜひアニメとあわせて「Power of Love」も楽しんでいただけたら嬉しいです。

■リリース情報

2026.07.29 ON SALE

SINGLE「Wanna me」

■関連リンク

『本好きの下剋上 領主の養女』作品サイト

https://booklove-anime.jp/

adieu OFFICIAL SITE

https://www.adieu-web.com/