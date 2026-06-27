台風７号は２７日午後、紀伊半島沖を通過しました。

台風の影響で近畿地方では南部を中心に断続的に雨が降り続き、各地で土砂災害などが相次ぎました。

台風７号は午後２時ごろに近畿地方に最接近し、紀伊半島の南を通り過ぎました。

近畿地方では降り始めからの雨の量が多いところで３００ミリを超えていて、各地で土砂災害などが確認されています。

京都市では２７日、左京区岩倉西河原町の岩倉川で護岸と市道の一部が崩落したほか、道路の冠水や浸水の被害が相次ぎ、住民らは復旧作業に追われています。

（浸水被害に遭った住人）「（泥水が）あふれて、わーと流れていた。びっくりして、びっくりして。本当に泣けてくるわ」

また、奈良県天理市長滝町でも２６日午後１０時前、「住宅の石垣が崩れた」と消防に通報がありました。

消防によりますと、崩れた石垣や土砂が市道の一部になだれ込みましたが、けが人はいないということです。

（近所の人）「どーんと大きな音がしました。恐いです」

ＪＲ西日本によりますと、午後５時４５分現在、３路線の一部区間で運転を見合わせていますが、安全を確認次第、順次運転を再開していくということです。

▼ＪＲ運転見合わせ区間（午後５時４５分時点）

和歌山線（王寺～橋本）

関西線（亀山～加茂）

万葉まほろば線（奈良～高田）

※午後５時４５分時点の情報です。