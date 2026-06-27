近畿を通過『台風７号』各地で土砂災害など相次ぐ…京都市では「道路が冠水・浸水」天理市では「住宅の石垣崩れた」
台風７号は２７日午後、紀伊半島沖を通過しました。
台風の影響で近畿地方では南部を中心に断続的に雨が降り続き、各地で土砂災害などが相次ぎました。
台風７号は午後２時ごろに近畿地方に最接近し、紀伊半島の南を通り過ぎました。
近畿地方では降り始めからの雨の量が多いところで３００ミリを超えていて、各地で土砂災害などが確認されています。
京都市では２７日、左京区岩倉西河原町の岩倉川で護岸と市道の一部が崩落したほか、道路の冠水や浸水の被害が相次ぎ、住民らは復旧作業に追われています。
（浸水被害に遭った住人）「（泥水が）あふれて、わーと流れていた。びっくりして、びっくりして。本当に泣けてくるわ」
また、奈良県天理市長滝町でも２６日午後１０時前、「住宅の石垣が崩れた」と消防に通報がありました。
消防によりますと、崩れた石垣や土砂が市道の一部になだれ込みましたが、けが人はいないということです。
（近所の人）「どーんと大きな音がしました。恐いです」
ＪＲ西日本によりますと、午後５時４５分現在、３路線の一部区間で運転を見合わせていますが、安全を確認次第、順次運転を再開していくということです。
▼ＪＲ運転見合わせ区間（午後５時４５分時点）
和歌山線（王寺～橋本）
関西線（亀山～加茂）
万葉まほろば線（奈良～高田）
※午後５時４５分時点の情報です。