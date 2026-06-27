SUPER EIGHTの横山裕（45）が27日放送のフジテレビ系「土曜はナニする!?」（土曜前8・30）にVTR出演。事務所の後輩とのプライベートでの交流を明かす場面があった。

番組MCの「南海キャンディーズ」の山里亮太がゲストともにドライブロケを楽しむ人気企画「山ちゃんちょっと付き合って」に出演。ゲストのわがままな要望を山里がかなえる旅。山里のエスコートで絶品焼き肉を堪能した。

山里から「後輩の子とかとご飯、結構行けているの？」と聞くと、「最近はみんな忙しくて、なかなか集まる機会はないんですけど」と横山。「僕の行きつけの焼き肉屋に、結構後輩が来てて。僕が知らんところで“後輩来てましたよ”って聞くんですけど」と話した。

そのうえで「僕が入れているボトルがあるんですけど、その量が尋常じゃなく、減っているんですよ。絶対勝手に飲んでるんですよ」と笑った。

山里は「誰だ、それは？。“これかな？”みたいのはある？」と質問。横山は「Snow Man の向井（康二）です」と実名で挙げ、「かわいいですけどね」と苦笑した。