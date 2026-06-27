横山裕 行きつけの店でボトルを勝手に飲んでいると確信している後輩を実名告白「かわいいですけどね」
SUPER EIGHTの横山裕（45）が27日放送のフジテレビ系「土曜はナニする!?」（土曜前8・30）にVTR出演。事務所の後輩とのプライベートでの交流を明かす場面があった。
番組MCの「南海キャンディーズ」の山里亮太がゲストともにドライブロケを楽しむ人気企画「山ちゃんちょっと付き合って」に出演。ゲストのわがままな要望を山里がかなえる旅。山里のエスコートで絶品焼き肉を堪能した。
山里から「後輩の子とかとご飯、結構行けているの？」と聞くと、「最近はみんな忙しくて、なかなか集まる機会はないんですけど」と横山。「僕の行きつけの焼き肉屋に、結構後輩が来てて。僕が知らんところで“後輩来てましたよ”って聞くんですけど」と話した。
そのうえで「僕が入れているボトルがあるんですけど、その量が尋常じゃなく、減っているんですよ。絶対勝手に飲んでるんですよ」と笑った。
山里は「誰だ、それは？。“これかな？”みたいのはある？」と質問。横山は「Snow Man の向井（康二）です」と実名で挙げ、「かわいいですけどね」と苦笑した。