完成から間もなく１００年を迎える県庁本庁舎＝横浜市中区

神奈川県は、国の重要文化財（重文）に指定されている県庁本庁舎の大規模改修に着手する。完成から間もなく１００年を迎える建物は老朽化が顕著なことから、文化財としての価値を残しつつ執務環境の改善を進める。執務室の一時移転を伴う大規模改修は初めて。今月から設計事業者を公募し、２０２８年度末にも工事に着手。３１年度までの約３年間で完成を目指す。

現在の本庁舎は４代目で、先代の庁舎が１９２３年の関東大震災で被災したため、公募で選ばれた設計案を基に２８年に完成した。「キングの塔」の愛称で親しまれている。

鉄筋鉄骨コンクリート造で、洋風の地上５階建ての上に４層の塔が建つ和洋折衷の「帝冠様式」が特徴。知事が執務している都道府県庁舎の中では大阪府庁本館に次いで古く、２０１９年に重文に指定された。

本庁舎には知事室があり、四つの局の職員計約千人が執務している。１７、１８年度に耐震工事を行ったほか必要に応じて改修を重ねているが、執務室や廊下などの天井や壁には塗装の剥がれやひび割れが発生。近年は職員が働きやすい執務環境へ改善を求める声も挙がっていた。