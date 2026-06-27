スウェーデンのMFアンソニー・エランガ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組最終戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと米テキサス州ダラスで対戦し、1-1で引き分けた。同組2位で決勝トーナメント（T）進出。またスウェーデンも勝ち点4の同組3位で突破を決めた。同点弾を決めたスウェーデンMFの試合終了後の振る舞いが日本ファンの間でも話題になっている。

スウェーデンの突破を手繰り寄せたのは、MFアンソニー・エランガの左足だった。1点を追う後半17分。ペナルティーエリア右から美しい弧を描くシュートでサイドネットを揺らした。同点ゴールで貴重な勝ち点1をもたらした。

ただ試合後、エランガは悔しがり、ピッチに座り込むと地面を叩いていた。決勝T進出に大きく貢献したにもかかわらずだ。その理由について、米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」公式Xは「スウェーデンは本当に混乱していた。特にアンソニー・エランガが。試合終了時、彼は地面に崩れ落ち、イライラから地面を叩いた。彼は決勝トーナメント進出のために1-1で十分だと気づいていなかった。グラハム・ポッター監督が事前に言っていたことにもかかわらず」と伝えた。エランガは引き分けでは突破できないと勘違いしていたという。

そのため生まれた本気の悔しがり方に対し、ネット上の日本ファンから「こういう人は日本で人気出る」「エランガこれから推していこう」「こんだけ悔しがるのは素晴らしいこと」「愛されキャラなのでしょう」など、素直な人柄に好感を抱くコメントが寄せられていた。

スウェーデンは6月30日（同7月1日）の決勝T1回戦で、フランスと対戦する。



（THE ANSWER編集部）