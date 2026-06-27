昨年１２月に負った左膝前十字靱帯（じんたい）の断裂により、今大会のメンバー入りはかなわず、チームを支えるメンターとして参加している南野拓実（３１）が、仲間たちにブラジル戦勝利への思いを託した。

昨年１０月に勝利したブラジルとの親善試合では、キャプテンマークを巻いて得点も挙げた南野。「遅かれ早かれ、Ｗ杯で優勝するにはこのレベルの相手とどこかでぶつかると、みんな覚悟はしていたと思う。このチームは、もう腹をくくっている、と感じます。今の自分たちなら、一発勝負の中で何か起こせる力はある」と期待をかけた。

負傷から約６か月が経過し、チームをサポートするとともに、自身のリハビリも進めている。この日は負傷後、初めてのシュート練習も行った。「まだ筋肉の左右差とか課題もあるんですけど、全体的に順調」と状態を明かした。

今大会中には、同じくサポート役として帯同するＤＦ吉田麻也とともに、選手のスパイクを磨くなどの雑務もこなす。「麻也くんが早く帰りたいから、とスパイクを磨きだしたんですけど、そしたら俺もやるしかない、という感じが始まりです」と謙遜したが、チームを陰から支えていることは確かだ。（金川 誉）