外国人講師との体験を調査！ ネイティブキャンプ「AI英語学習に対する意識調査」

記事ポイント ネイティブキャンプが子どもの保護者152名にAI英語学習の意識を調査AI英語学習に約8割が肯定的な一方で58.6％が英会話力には疑問と回答外国人講師のGood Job!や通じた！体験が子どもの自信につながる傾向 ネイティブキャンプが子どもの保護者152名にAI英語学習の意識を調査AI英語学習に約8割が肯定的な一方で58.6％が英会話力には疑問と回答外国人講師のGood Job!や通じた！体験が子どもの自信につながる傾向

ネイティブキャンプが、ネイティブキャンプを利用している子どもの保護者152名を対象に、AI英語学習に対する意識と外国人講師とのオンライン英会話レッスンを通じた子どもの変化について調査を実施しました。

調査では、AI英語学習に肯定的な意見が示される一方で、人との対話や成功体験が子どもの話せる自信につながっています。

ネイティブキャンプ「AI英語学習に対する意識調査」

調査対象：ネイティブキャンプを利用している子どもの保護者回答者数：152名調査期間：2026年5月25日〜5月28日調査方法：インターネット調査調査主体：ネイティブキャンプ

レッスン回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ」を利用している子どもの保護者を対象にした調査です。

AI英語学習について約8割の保護者が肯定的な見方を示す一方で、58.6％が「良いことだと思うが、それだけで英会話力が身につくかは疑問」と回答しています。

外国人講師とのレッスンでは、「Good Job!」と褒められたときや、自分の英語が講師に「通じた！」と実感できたときに、子どもが最も楽しそうにしていることが分かりました。

AI英語学習への肯定感と英会話力への疑問

非常に良いことだと思う：22.4％良いことだと思うが、それだけで英会話力が身につくかは疑問：58.6％

学校の授業や宿題、アプリなどで子どもが「AI英会話」に触れる機会について、「非常に良いことだと思う」と回答した保護者は22.4％でした。

最も多かった回答は「良いことだと思うが、それだけで英会話力が身につくかは疑問」です。

AI英語学習の有用性を認めながらも、実際に英語で話す力を育てるには、人との対話や実践の機会も重要だと考える保護者が多くいます。

Good Job!と通じた！が笑顔につながる瞬間

講師が「Good Job!」と褒めてくれたとき：40.1％自分の英語が講師に「通じた！」と実感できたとき：40.1％講師が笑顔で手を振ったり、ハイタッチのジェスチャーをしてくれたとき：34.2％

子どもがレッスン中に楽しそうにしている場面として多く挙がったのは、講師から「Good Job!」と褒められたときです。

自分の英語が講師に「通じた！」と実感できたときも同じ割合で挙がっています。

正解できることだけでなく、自分の言葉が相手に伝わり、講師から認められる体験そのものが、子どもの笑顔や前向きな気持ちにつながっています。

外国人講師とのレッスンにおける表情とモチベーション

外国人講師とのレッスンの方が楽しそう、またはモチベーションが高い：53.3％どちらもそれぞれ異なる楽しさ・メリットがある：34.9％AIアプリなどのデジタル学習の方が楽しそう：5.3％

AIアプリなどのデジタル学習と外国人講師とのオンラインレッスンを比較した設問では、外国人講師とのレッスンの方が楽しそう、またはモチベーションが高いという回答が53.3％でした。

一方で、どちらもそれぞれ異なる楽しさ・メリットがあるという回答も34.9％あります。

AI英語学習と対人レッスンは対立するものではなく、それぞれの強みを活かしながら併用できる学習手段です。

対話を通じて生まれた自信と伝えたい姿勢

自信がつき、声が大きくなった／堂々と話せるようになった：63.2％講師に対して「もっと伝えたい！」という自発的な姿勢が生まれた：50.7％外国人や異文化への心理的ハードルが下がった：47.4％レッスンの日を楽しみに待つようになった：31.6％

外国人講師が優しくフォローしたり、笑顔で受け入れたりすることで起きた変化として、最も多かったのは「自信がつき、声が大きくなった／堂々と話せるようになった」でした。

「もっと伝えたい！」という自発的な姿勢が生まれたという回答も50.7％にのぼります。

講師との対話を通じて、子どもは英語を勉強としてだけでなく、伝える手段として扱い始めています。

保護者の声に表れたレッスン中の変化

自由記述では、初めは恥ずかしがっていた子どもが、回数を重ねるうちに笑顔でレッスンを受けられるようになったという声が寄せられています。

講師が日本の文化や行事について知っていたときのやりとりや、講師の国の食べ物について話してくれたときに、子どもが驚いたり興味津々になったりする様子も挙がっています。

小学校低学年の保護者からは、「Good Job!」という声かけや拍手の効果音、名前を呼んでもらえることを嬉しそうにしているという声もありました。

小学校高学年では、講師の住んでいる場所、普段していること、その国の文化や習慣などに興味を持っているという声も寄せられています。

ネイティブキャンプのオンライン英会話

ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限24時間365日、今すぐレッスンパソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに世界140ヵ国を超える講師陣カランメソッドをはじめ豊富な教材NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

ネイティブキャンプは、個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを提供しています。

外国人講師とのオンラインレッスンでは、子どもが知っている英語を使って今日の出来事を話すときに、先生が優しく聞き、相槌を打ったり話を広げたりする場面があります。

AI英語学習と対人レッスンのそれぞれの強みを見ながら、英語で話す実践の機会を考える材料になる調査です。

Good Job!と褒められる体験や、英語が通じたと実感できる瞬間が、子どもの表情や自信の変化として示されています。

AI英語学習に触れる機会が広がる中で、人との対話を通じた英会話レッスンの役割も見えてくる調査です。

ネイティブキャンプ「AI英語学習に対する意識調査」の紹介でした。

よくある質問

Q. 調査対象は誰ですか？

A. ネイティブキャンプを利用している子どもの保護者152名です。

調査期間は2026年5月25日〜5月28日で、インターネット調査として実施されています。

Q. AI英語学習について最も多かった回答は何ですか？

A. 「良いことだと思うが、それだけで英会話力が身につくかは疑問」という回答が58.6％で最も多くなっています。

Q. 子どもがレッスン中に楽しそうにしている瞬間は何ですか？

A. 講師が「Good Job!」と褒めてくれたときと、自分の英語が講師に「通じた！」と実感できたときが、いずれも40.1％でした。

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