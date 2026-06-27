『DASH』新たな無人島、ついに名前が決定 森本慎太郎はサバニ全国大会参戦へ
城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、高地優吾（SixTONES※高＝はしごだか）が、28日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜 後7：00〜後7：58）に出演する。
【番組カット】26年目！米作りに励むDASHメンバー
城島は、約2ヶ月前に初上陸した新たな無人島で「タイラバに使えるんじゃないかと思って」と、ゴミ集めを開始する。巨大なマダイに加え、根魚や青魚も釣れる万能ルアー・タイラバを島に流れ着いた漂着物を使って手作りし、“エビでタイを釣る”ならぬ“ゴミでタイを釣る”に挑戦する。
そして、破れた風船やお菓子の袋を使ってルアーを作る城島。手伝う高地は「俺はまだ信じないです。これを（魚が）食べるんですか？」と半信半疑のまま、いざ海へ。マダイは警戒心が強いため、アタリがあっても冷静に、深く食いつくまで一定の速度で巻き上げ続けることが重要である。しかし、初挑戦の高地は「あっ、来た！」とアタリに興奮して手を止めてしまう。一方、城島は「来てる来てる…」と慎重にルアーを巻き上げていく。果たしてお目当てのタイは釣れるのか。
獲れた獲物で、初の燻製料理にも挑戦する。みんなで手作りした移動式アイランドキッチンに、高地が自作の燻製器を取り付け、道端で拾ってきたドングリの枝や松ぼっくりをチップにして魚の燻製を作ろうとするが、燻製器にまさかの緊急事態が発生する。
一方、DASHの野生児・森本が「日本一になろうぜ！」と闘志を燃やす新プロジェクトも始動。324日かけてイチから手作りした木造帆船・サバニで、沖縄で開催されるサバニレースの全国大会に挑戦する。沖縄・座間味島から本島・那覇までの35キロを帆と手こぎの力だけで渡り切る超過酷長距離レースとなる。DASH製サバニは本場・沖縄の海でも通用するのか。
日本一を目指し、島のメンバー全員で乗組員選抜オーディションを開催する。果たして選ばれるのは。さらに、新たな無人島の呼び名を大発表。応募総数3363件（ロケ時点）の中から選ばれた島の名前とは。
【番組カット】26年目！米作りに励むDASHメンバー
城島は、約2ヶ月前に初上陸した新たな無人島で「タイラバに使えるんじゃないかと思って」と、ゴミ集めを開始する。巨大なマダイに加え、根魚や青魚も釣れる万能ルアー・タイラバを島に流れ着いた漂着物を使って手作りし、“エビでタイを釣る”ならぬ“ゴミでタイを釣る”に挑戦する。
獲れた獲物で、初の燻製料理にも挑戦する。みんなで手作りした移動式アイランドキッチンに、高地が自作の燻製器を取り付け、道端で拾ってきたドングリの枝や松ぼっくりをチップにして魚の燻製を作ろうとするが、燻製器にまさかの緊急事態が発生する。
一方、DASHの野生児・森本が「日本一になろうぜ！」と闘志を燃やす新プロジェクトも始動。324日かけてイチから手作りした木造帆船・サバニで、沖縄で開催されるサバニレースの全国大会に挑戦する。沖縄・座間味島から本島・那覇までの35キロを帆と手こぎの力だけで渡り切る超過酷長距離レースとなる。DASH製サバニは本場・沖縄の海でも通用するのか。
日本一を目指し、島のメンバー全員で乗組員選抜オーディションを開催する。果たして選ばれるのは。さらに、新たな無人島の呼び名を大発表。応募総数3363件（ロケ時点）の中から選ばれた島の名前とは。