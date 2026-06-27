フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２７日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日は先週にひきつづいて「黄金コンビ」。プロ野球・日本ハムの先輩、後輩で糸井嘉男氏、中田翔氏が登場。糸井氏は６年連続３割２０盗塁、中田氏は通算３０９本塁打のスラッガーとして、ともに主力として活躍した。

後輩への不満を聞かれると、糸井氏は「彼（中田氏）は４番バッターだったじゃないですか？やっぱり４番バッター、打点っていうのがスゴく評価される。チームの勝利に直結するんで。彼が４番で僕が３番を打ってたんですよ。彼より前のバッターはたぶん、中田翔の無言の圧を感じてたと思います…」と明かした。

糸井氏は「パッて彼を見たら『俺のために塁に出ろ…』みたいな目をしてるんですよ！ネクスト（バッターズサークル）で」とクレーム。中田氏は「そんな…」と苦笑した。

糸井氏は、さらに「塁におったらおったで『１本ヒットで帰って来いよ…？ホームまで！』みたいな。そんな目で睨みつけてくるんですよ…。（中田氏は）打点王をめっちゃ獲ったんですよ？僕らに一回も感謝がないっていう…。ありがとうぐらい言ってほしいなって」と不満を明かして笑わせた。

中田氏は「いや、いや。（自分から）感謝されてますし。最高出塁率でしたっけ？（糸井氏が）獲ったじゃないですか？それ、僕の圧があったから、ボールに食らいついていった結果ですよ？」と反論。糸井氏は「そうやったんや…」と素直に納得して浜田を爆笑させていた。

現役時代、糸井氏は６年連続３割２０盗塁の他に、首位打者・盗塁王各１回。最高出塁率３回、ベストナイン５回、ゴールデングラブ賞７回。中田氏は打点王３回、ベストナイン５回、ゴールデングラブ賞５回。