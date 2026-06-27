東海や関東に接近している台風7号について、気象予報士の竹内青空氏が今後の進路や雨の見通し、さらに来週にかけての天気について解説した。

【映像】台風7号、今後の進路予測

27日午後5時時点の状況について「ダブル台風の2つ目である台風7号が、東日本に接近している。静岡県の御前崎の南南西にあり、東北東に時速60kmで進んでいる。27日午後9時には千葉県の東で温帯低気圧に変わる予想で、27日夜のうちには抜けていきそう」だという。

雨雲の状況については、「静岡県の南南西に台風の中心はあるが、活発な雨雲は中心よりも北東にかかっていて、静岡県や関東南部で雨のピークとなっている。房総半島や伊豆諸島などを中心に活発な雨雲がかかっている」と述べた。

続けて、発表されている警報や注意報には、「レベル4土砂災害危険警報が千葉県、神奈川県、静岡県、伊豆諸島に発表されている。急な斜面や沢には近づかないようにし、土砂災害の恐れがある地域にいる方は自治体からの情報に注意し、早めの避難を心がけてほしい。また、千葉県にはレベル3大雨警報も発表されている。土砂災害や浸水の恐れがあるほか、洪水など中小河川の増水や氾濫に警戒・注意が必要な地域もあり、さまざまな点に注意が必要な状況が続いている」と説明した。

今後の雨のピークには「静岡県では次第に西から雨が止んでいく予想。夕方や夜になると雨の止むところが多くなりそうだ。一方、関東では夜遅い時間になってくると雨雲が抜けるところが多くなる見通しだ」とした。

これまでに降った雨の量と、今後の注意点についても呼びかけた。「雨の量はかなり多くなっていて、24時間の雨の量は銚子などで192mmに達している。土の中の水の量も多くなっているため、土砂災害に厳重な警戒が必要だ。雨が収まった後も、数時間してから土砂災害が起きるということもあるので、引き続き警戒を続けていただきたい」

さらに、28日以降の天気の流れには、「28日は太平洋側で雲が多く、東京などでも昼ごろを中心に雨が降る時間がありそう。27日のような強い降り方にはならず、雨足がそれほど強まるということはなさそうで、お出かけの際には折りたたみの傘を持っていってほしい。また、梅雨前線がかかる沖縄では雨が降りそうだが、その他の地域では天気の大きな崩れはない見込みだ」と語った。

（ABEMA NEWS）

