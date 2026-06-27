ワンコがお散歩から帰ってきたら、赤ちゃんがそばにやってきて…？嬉しそうにお出迎えしてくれる光景に、ほっこりする人が続出。投稿は記事執筆時点で26万6000回再生を突破し、「可愛すぎる」「癒される」「仲良しでステキ」といった声が寄せられています。

【動画：生まれた瞬間から犬と育った赤ちゃん→朝の散歩から帰ると、ドアの向こうで…あまりにも尊い光景】

仲良しなワンコと赤ちゃん

YouTubeチャンネル「ポメくんの日常」に投稿されたのは、ポメラニアンの「ポメ」くんと赤ちゃんの日常です。ポメくんはいつも赤ちゃんを見守ってくれていて、2人は本当の兄妹のように仲良しなのだとか。この日の朝パパさんが起こしに行った時も、ポメくんは赤ちゃんに優しく寄り添っていたそう。

さっそくお散歩の準備をすると、「一緒に行きたい！」とばかりに大喜びでリードを持つ赤ちゃん。しかし残念ながらまだ一緒にお散歩はできないので、赤ちゃんにはお家で待っていてもらって、ポメくんとパパさんだけで出発します。

赤ちゃんの愛情たっぷりのお出迎え

お散歩を楽しんで帰ってきたポメくんは、足を洗うためにお風呂場に直行。お部屋の中にいる赤ちゃんは、ドアのガラス部分からポメくんをじっと見つめて、そばに行きたそうにしていたとか。そこでドアを開けてあげたら、ポメくんに「おかえり」を伝えるために、一生懸命ハイハイしてお風呂場までやってきたそうです。

赤ちゃんはポメくんと向かい合うと笑顔になり、嬉しそうにお顔を見つめたりお手々に触れたりしていたとか。大好きの気持ちが溢れて止まらない姿を見て、「熱烈なストーカーのようだ…」とパパさんは可笑しくなったそうですが、ポメくんは満更でもなさそうにニコニコしていたとのこと。微笑ましい光景に、心がほっこりします。

ワンコも赤ちゃんが大好き！

その後もポメくんと赤ちゃんは仲良く過ごし、あっという間に夜になりました。赤ちゃんがお布団ですやすや眠っていたら、「いい子で寝てるかな？」と様子を見にきたポメくん。そのまま「寝ている間も僕がそばにいて守ってあげるからね」とばかりに、赤ちゃんの足元で眠り始めたそう。

どうやらポメくんも赤ちゃんが大好きのようですね！これからも2人の相思相愛な姿は、たくさんの人に笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

この投稿には「可愛いストーカー」「本当に2人は仲良しだね」「心が和みます」「お互いに大好きで最高に幸せですね」といったコメントが寄せられています。

ポメくんと赤ちゃんの仲良しで可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ポメくんの日常」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ポメくんの日常」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。