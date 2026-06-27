猫と暮らす大型犬が見せた、思わず二度見してしまう出来事が話題になっています。猫のケージに憧れた結果、予想外の光景が広がることとなったのだとか。

投稿は記事執筆時点で19万再生を突破。「えぇー！？その身体で！？」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられています。

【動画：猫と一緒に育った大型犬が『猫のケージに憧れた』結果→信じられない『衝撃的な光景』】

猫用ケージへ入り込んだららちゃん

TikTokアカウント「riritan_neru」に投稿されたのは、シベリアンハスキーのららちゃんのお姿。ららちゃんは、姉のりりちゃん、ここちゃん、保護猫のくぅちゃんと一緒に暮らしているそうです。とある日、ららちゃんは猫用ケージの中へ入り込んでしまったといいます。

そのとき、ケージの外に出ていたのは、ららちゃんの後ろ脚と尻尾だけだったそう。左右に身体を揺らしながら後ろ脚を一本ずつ中へ引き入れ、最後は尻尾まで器用に滑り込ませ、完全にケージの中へ。小さなペットドアが閉まる様子には、飼い主さんからも笑い声がこぼれたのでした。

狭い空間でも落ち着いていて…

ケージへ入ったららちゃんは、狭いスペースの中でゆっくりと向きを変えようとしていたそう。しかし身体の大きさもあり、背中や頭が二段目の棚板に触れてしまうことも。それでも慌てることなく、上を見上げたり周囲を見回したりしながら落ち着いて過ごしていたといいます。

飼い主さんからは「その身体で？」「よく入ったね」と驚きの声も。さらに、ららちゃんは後ろ脚で立ち上がり、棚板の隙間から頭を出すような仕草を見せたそうです。頭が上部のハンモックに当たるほど窮屈そうでしたが、終始慌てる様子は見られなかったのでした。

気になる…「出られるの？」

その後、飼い主さんはペットドアを優しく叩きながら「ここから出ておいで」とららちゃんへ声を掛けていたそう。しかし、ららちゃんは一度ドアの方へ視線を向けたあと、再び奥へ向かって床の匂いを確かめるような仕草を見せていたのだとか。

「本当に出られるの？」と心配する家族の声とは対照的に、ららちゃんは終始落ち着いたご様子。猫と一緒に暮らしてきた環境だからこその好奇心なのかもしれないと思わせる、サイズ感が違いすぎる"まさかの光景"に、多くの人が笑顔になったのでした。

投稿には「入り方を理解してるの賢すぎます！」「え、可愛い♡可愛すぎるけど出れるかだけ心配ｗ」「秘密基地に侵入！！出てこれるのでしょうか」「ららちゃんも液体だったのか！」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「riritan_neru」では、シベリアンハスキー姉妹のりりちゃん、ここちゃん、ららちゃんと、保護猫のくぅちゃんが織りなす賑やかな日常が数多く投稿されています。大型犬と猫の微笑ましい暮らしに癒やされたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「riritan_neru」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。