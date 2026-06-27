侍ジャパンＵ１２代表の監督を務めるオイシックスの桑田真澄チーフ・ベースボール・オフィサー（５８）が２７日、都内で行われた「侍ジャパンＵ―１２最終トライアウト」に参加した。８月９日から中国・杭州で行われる「第１２回 ＢＦＡ Ｕ１２アジア野球選手権」へ向けた選考。指揮官は動画応募による１次トライアウトを突破し、全国から集まった小学６年生３３人の投打の動きに熱視線を送った。

この日は背番号「３０」のユニホーム姿を初披露。「大事な役割を任されることになったと思いますので、彼らの潜在能力を最大限に発揮してあげられるようにやっていきたい。責任を感じます。勝負ごとはやはり勝たなきゃいけない。選ばれた選手たちとベストを尽くして、一つでも上にいけるように頑張りたい」と決意をにじませた。

チームの目的、目標、行動指針を示す言葉としては「強い選手、強い人になる」と定めた。その理由を「野球というのはいい場面ばかりじゃない。粘り強く、辛抱強くなるとか、そういう意味でも“強い”という単語をすごく大事にした」と説明。その上で、「彼ら（選手）のロールモデルになるなれるように、我々もしっかり決めたことを守って、手本になるようなことをやっていきたい」と意気込んだ。

最終トライアウトは２８日にも行われ、メンバーは後日発表される見通しとなっている。