楽天の藤井聖投手が２７日、背水のマウンドとなる２８日のオリックス戦（ほっと神戸）に向けての決意を語った。前回２１日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）は１回３失点ＫＯ。吉井監督から「あまりにもだらしなかった」と即交代の憂き目にあった。

それでも指揮官からは「次は頼むぞ」と１週間後のチャンスを与えられた。左腕は「もう一回チャンスをいただけたので、自分のできることは全部やって、一から見直して、投手コーチにもいろいろアドバイスをいただいて、調整というか挑戦の気持ちを持って１週間取り組んできました」とフォームの修正を中心に準備してきた。

５戦連続で初回に失点しており、立ち上がりが“鬼門”になるが、「そこはもう気にし過ぎているんで、いい意味で気にせず、とにかくチームを勝たせることだけ考えて、自分のピッチングの内容もそうですけど、自分はとにかく抑えることだけ。最少失点で帰ってくることだけ考えてやります」と力を込めた。

変わり身を見せられるか。左腕は鬼気迫る表情で言った。「もう一度チャンスをいただけるのは、そんなに簡単なことじゃないと思ってるので。そこは本当に感謝して、もう次は絶対やってやるぞっていう強い気持ちです」。“土俵際”で粘り腰を披露する。