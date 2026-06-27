台風7号は、27日午後3時には御前崎の南西約240キロにあって、1時間におよそ55キロの速さで東北東へ進んでいます。

中心の気圧は994ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルです。台風7号は、次第に近畿地方から遠ざかる見込みで、落雷、竜巻などの激しい突風のおそれはなくなりました。

いっぽうで降り始め（24日午前6時）から27日午後3時までの降水量は多い所で300ミリを超えていて、生駒山や茨木、京田辺などでは、24時間雨量で6月の観測史上最大を更新しました。

滋賀県:米原市朝日 221.0ミリ

滋賀県:彦根 204.5ミリ

京都府:京都市中京区 204.0ミリ

京都府:長岡京 201.5ミリ

奈良県:十津川村葛川 355.0ミリ

奈良県:下北山村佐田 346.5ミリ

大阪府:生駒山 229.0ミリ

大阪府:河内長野 216.0ミリ

兵庫県:西宮 190.0ミリ

兵庫県:神戸市中央区 172.0ミリ

和歌山県:田辺市本宮 329.5ミリ

和歌山県:田辺市護摩壇山 319.5ミリ

台風通過後、あす以降の天気はどうなっていくのでしょうか。27日午後5時発表の大阪の週間予報です。

28日（日）:くもり一時雨

最高気温27度 降水確率午前50%、午後20%

29日（月）:くもり時々晴れ

最高気温28度 降水確率40%

30日（火）:くもり時々晴れ

最高気温31度 降水確率30%

7月1日（水）:くもり一時雨

最高気温28度 降水確率50%

7月2日（木）:くもり一時雨

最高気温28度 降水確率50%

7月3日（金）:くもり一時雨

最高気温28度 降水確率50%

7月4日（土）:くもり一時雨

最高気温29度 降水確率50%