日本ハムOBの中田翔氏（37）が、27日放送のフジテレビ系「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）に出演し、球界の先輩で、日本ハム時代にチームメートだった糸井嘉男氏をいじる一幕があった。

この日のトークテーマは「黄金コンビ」。先輩と後輩、トレーニング仲間など、出演者たちがお互いに欠かせない関係性を語り合った。中田氏は糸井氏とともに出演した。

K−1元3階級世界王者の武尊氏が、ジム建設のため都内のビル1棟を購入したエピソードを披露。話を振られた中田氏も、「大きな（買い物）というか、野球スクール。将来、大きな夢を持っている子供たちのために、そういう施設を作りたいなって、名古屋に土地を（買った）」と明かした。

MCの「ダウンタウン」浜田雅功からは「“糸井さんも来て下さい”とかいうのもあるんですか？」と問われた。しかし、中田氏は「来てもたぶん指導はできないので」と冷たい返答。「僕が指導している、うちのスタッフが指導している、横に立っていてほしい」と、謎のリクエストを口にした。

糸井氏といえば、鍛え抜かれた筋骨隆々ボディーが持ち味。中田氏は「これだけの体を作らないと、プロ野球では活躍できないよっていう見本というか」と説明しつつ、「野球は教えられないです」と断言した。

糸井氏からは「（阪神の）臨時コーチ、してるから」と反論された。中田氏は「あれはカメラが向いている時に、選手の横に立ってるだけなので。指導はしていない」とバッサリ。自身のスクールについては「来てください。立ってるだけでいいんで」と呼びかけ、笑わせていた。