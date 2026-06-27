＼おいしいパンが食べたい！／

下北沢駅から徒歩3分のところにある「flour+water 下北沢」は、昼はベーカリーカフェ、夜はビストロとして楽しめる人気店。

焼きたてパンの香りに包まれながら、紅茶とともにゆったりとした時間を過ごせるのが魅力です。

ランチでは、パンやパンケーキはもちろん、スープやスイーツまでこだわりのメニューがそろいます。

店内に入ってまず目を引くのは、天井を彩る大きなドライフラワー。

ブランドの象徴でもある装飾ですが、下北沢店はとくにスケール感があり、アンティークな趣と高級感を兼ね備えた空間にインパクトを与えています。

写真提供：「flour+water 下北沢」

椅子やテーブル、鏡、扉に至るまでアンティーク家具にこだわっており、「家具屋さんみたい」と驚く人もいるそう。ぜひお気に入りの席を見つけてみてくださいね。

店内には常時15〜20種類ほどのパンが並びます。クロワッサンやフォカッチャなどの定番から、旬の食材を使った季節限定メニューまで豊富なラインナップ。

パンは店内のオーブンで焼き上げており、焼きたてをその場で味わえるのはもちろん、テイクアウトして自宅やお出かけ先で楽しむこともできますよ。



パン4種orリコッタパンケーキから選べる人気のブランチセット

「ブランチセット」（一例）

ランチでぜひ楽しみたいのが、焼きたてパンと料理を組み合わせた「ブランチセット」1800円。

自家製パン4種類またはリコッタパンケーキに、スープ・サラダ・デザートから選べる1品、さらに紅茶のフリーフローまで付いた人気メニューです。

自家製パンセットを選んだら、その日に焼き上げたパンの中から、好きな4種類を選ぶことができます。スタッフが席までパンを運び、ひとつひとつの特徴やおすすめポイントを紹介してくれるため、どれにしようか迷うのも楽しい時間。

パンは、夜のビストロメニューを手がける料理人とともに開発したものも多く、「ビストロ料理人が作るパン」がコンセプト。レギュラーメニューの「鴨とネギを合わせたフォカッチャ」など、おかず感覚で楽しめる惣菜パンもそろいます。

「生ベーグル」※写真提供：「flour+water 下北沢」

なかでも注目は、下北沢店の新名物「生ベーグル」。生クリームを練り込んだ、しっとりもちもちの食感が魅力です。

また、フランス産小麦を使用したクロワッサンは売上No.1を誇る人気商品。香ばしい風味とバターの豊かな香りを楽しめます。

どちらも一年を通して楽しめるお店のおすすめパンです。

リコッタパンケーキ

自家製パン4種の代わりに下北沢店限定の「リコッタパンケーキ」をチョイスするのもおすすめ。

注文を受けてから焼き上げており、ナイフを入れるとふわっとした食感が楽しめます。生地にはリコッタチーズを使用し、やさしい甘さとコクのある味わいに。

さらに、自家製メープルバターをたっぷり絡めれば、濃厚ながらも軽やかな後味に思わず手が止まりません。パン好きはもちろん、スイーツ目当てで訪れる人にもおすすめの一皿です。

上に添えられた自家製のメープルバターも絶品。メープルシロップやさまざまな素材を合わせて作られており、濃厚ながら後味は軽やかです。



サイドメニューもこだわりの絶品揃い！ 夜はワインとパンを楽しむビストロに

「春かぶと淡路玉葱のポタージュ」（季節によってメニューが変わります）

パンやパンケーキはもちろん、「ブランチセット」で味わえるサイドメニューもご紹介。スープ・サラダ・デザートのどれか1つがセットについてきます。

2品以上の追加を希望する際は1品＋450円で追加もできるので、迷ったらアドオンしてしまうのも手。

季節替わりのスープは、じゃがいもをベースに旬の野菜を合わせたやさしい味わいで、取材時は玉ねぎの甘みを生かした一杯が提供されていました。

「ケールサラダ オレンジと生姜の自家製ドレッシング」

サラダにはケールをベースに、エビやチキンなど6種類ほどの具材をトッピング。ショウガとオレンジを合わせた自家製ドレッシングでいただきます。

「自家製ティラミス」

食後には、甘さ控えめで軽やかに味わえる自家製ティラミスもおすすめです。ティラミスももちろん店内仕込み。甘さ控えめで、コーヒーのビターな味わいを楽しめます。

ランチセットでは、紅茶のフリーフローサービスも人気。常時12種類ほどの紅茶が用意されており、スタッフが20分ごとに異なるフレーバーを提供してくれます。

アールグレイ系の人気フレーバーをはじめ、ショウガ入りの紅茶やさわやかな酸味のあるものなど、その日の気温や時間帯に合わせてセレクトしているのだとか。

「マリアカラス」3168円 ※写真提供：「flour+water 下北沢」

夜になると店内の雰囲気は一変し、落ち着いたビストロ空間に。ワインを中心に、焼酎などパンと相性の良いお酒もそろいます。

スペシャリテは、牛フィレやフォアグラを包み焼きにした「マリアカラス」。ソースにつけながらパンと一緒に楽しむスタイルで、「夜もパンがおいしい店」らしさを感じられる一皿です。

昼は焼きたてパンと紅茶、夜は料理とお酒。時間帯によって異なる魅力を楽しめる「flour+water 下北沢」。下北沢散策の合間に、ぜひ立ち寄ってみてください。



◾️flour+water 下北沢（ふらわーあんどうぉーたー しもきたざわ）

住所：東京都世田谷区北沢2-34-3 ミドキタ 1F A区画

TEL：03-6456-8081

営業時間：10〜16時（14時30分最終入店）、16〜23時（22時LO）

定休日：無休



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Text＆Photo：霜越緑（エフェクト）



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